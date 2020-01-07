　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：國民黨若過半「吳斯懷們、能混就混的保守勢力」最高興

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／彰化報導

2020大選倒數4天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」第二日車隊掃街一早從嘉義出發，一路向北走遍雲林、南投，晚間造勢晚會則分別在南投及彰化展開。蔡英文致詞時表示，一定不能讓國民黨國會過半，如果藍營國會過半，吳斯懷們和能撈救撈、能混就混的保守勢力最高興。

蔡英文壓軸致詞時表示，對手韓國瑜的廣告鋪天蓋地，對自己和民進黨發動攻擊，「總統選舉我不是第一次，但這種選戰是我第一次看到，我的對手不講政見、不講國家願景，他的選舉策略就是激起對立、鼓動仇恨，讓支持者含淚投票。」

▲蔡英文彰化造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文彰化造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

蔡英文說，含淚含恨投票不該是投票的的理由，這是民進黨和國民黨不一樣的地方，支持蔡英文是因為蔡英文講話算話，過去國民黨不敢做的民進黨做，過去國民黨留下來的爛攤子，民進黨執政馬上收拾，「為了國家好，我們就做，不怕受傷。做不好的時候被教訓，我們也改革反省，做得好的時候被鼓勵，我們也不敢放輕鬆，這個就是民進黨。」

蔡英文提到，支持進步改革的力量不能只蔡英文勝選，民進黨國會也要過半，「國民黨過半誰最高興？吳斯懷們最高興，因為他們就是最反動、最保守的人，他們就會變成台灣主流價值，選舉應該是讓台灣人高興，不是讓中國大陸高興，不是讓吃香喝辣的地方派系高興，不是讓能撈救撈、能混就混的保守勢力高興。」

蔡英文喊話支持者1月11日一定要出來投票，一票投給蔡英文、一票投給民進黨提名的立委候選人，政黨票也要投給民進黨，讓蔡政府能繼續為人民服務。

ET快訊
壞壞太嗨！　她「洪水噴發」床單全濕...3男友全看傻
海山國中「淑華」清秀照曝！韓國瑜50年前偷看她小腿...變放
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

快訊／雲林蘇治芬競選幹部種田　「不讓他人插旗」慘遭4人圍毆

朱立倫2個月輔選超過200場　與李佳芬「意外同框」掃街

王小姐事件狂燒…李佳芬擔心兒在學校受影響　他秒吐槽：這種事妳也信

李佳芬台中造勢大反撲！怒轟政治人物如果不讓人民幸福…「他要下地獄」

蔡英文：國民黨若過半「吳斯懷們、能混就混的保守勢力」最高興

林昶佐為「前助理」賴品妤站台　犧牲吃飯睡覺時間也一定要來

蔡英文嗆韓國瑜：不講政見！唯一選舉策略「激起對立、鼓動仇恨」

最慘單位！千萬預算被砍到剩1000元　20員工難過年

自嘲民進黨南投2立委候選人是「憨人」　蔡英文籲「讓激戰區變勝選區」

只花15天！罷免金門議長洪允典「連署達標」　陳滄江將親飛台北送罷免書

【反滲透法】蕭徐行／矇上眼睛的鎖國令，就以為看不見中國大陸？

【2020大選】楊志良／與其「乾淨落選」不如「骯髒當選」？

空姐淚訴遭強拉廁所！華航機師「很sexy想咬一口」　大反擊要100萬

台南市懸浮微粒PM10　近6年改善達27.2％紅害日數創下歷年新低

台北正妹酒吧被搭訕！美籍男邀住處喝清酒　她慘遭臉頰固定性侵

陳漢典沙發激情戲「對方很強硬」　提7年前207事件：越休息越累！

遭空姐控性騷…機師提「蘇啟誠案」嘆霸凌可怕又遭她扭曲　怒告求償100萬　

好揪心！獸鋏夾到黑面琵鷺　看到此鳥請通知宜縣府搶救解圍

凱莉詹娜砸11萬為女兒買娃娃車、尿布袋！滿滿FENDI Logo超浮誇

趙麗穎、馮紹峰傳214峇里島婚禮！伴娘爆「有歐陽娜娜」名單瘋傳

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

還原黑鷹墜機內幕　「飛高一點就好了」

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

換6經理都沒救　他曝飯店老闆挺韓

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

TIME：台灣選舉被惡毒演員炒作假訊息主導

郭台銘支持一芳：我有工廠的地方就有一芳的存在

「韓選情升溫3大亮點」　港媒：他逐漸擺脫庶民形象

影／韓國瑜公布1450反串韓粉證據

黃家屬盼長伴總長　同葬五指山公墓

更多熱門

相關新聞

雲林驚傳競選幹部遭圍毆　流血送醫

雲林驚傳競選幹部遭圍毆　流血送醫

2020大選投票日倒數，雲林縣海縣立委候選人蘇治芬競選團隊幹部7日遭不明人士毆打流血送醫，民進黨雲林縣黨部前主委許根尉、縣議員蔡岳儒、褒忠鄉長陳建名、褒忠鄉秘書蘇昆隆等晚間7點30分召開記者會，譴責這起雲林選舉以來第一起暴力事件，呼籲警方迅速調查清楚。

朱立倫與李佳芬「意外同框」掃街

朱立倫與李佳芬「意外同框」掃街

花蓮驚傳賄選事件！立委候選人樁腳被收押

花蓮驚傳賄選事件！立委候選人樁腳被收押

李佳芬問兒王小姐　他吐槽：這妳也信

李佳芬問兒王小姐　他吐槽：這妳也信

蔡英文嗆韓國瑜：不講政見！唯一選舉策略「激起對立、鼓動仇恨」

蔡英文嗆韓國瑜：不講政見！唯一選舉策略「激起對立、鼓動仇恨」

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文高嘉瑜蔡賴配

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

總統大選現凶兆！3命理師鐵口預言：有意想不到的事發生

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面