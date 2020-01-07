蔡英文：國民黨若過半「吳斯懷們、能混就混的保守勢力」最高興

記者蔣婕妤／彰化報導

2020大選倒數4天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」第二日車隊掃街一早從嘉義出發，一路向北走遍雲林、南投，晚間造勢晚會則分別在南投及彰化展開。蔡英文致詞時表示，一定不能讓國民黨國會過半，如果藍營國會過半，吳斯懷們和能撈救撈、能混就混的保守勢力最高興。

蔡英文壓軸致詞時表示，對手韓國瑜的廣告鋪天蓋地，對自己和民進黨發動攻擊，「總統選舉我不是第一次，但這種選戰是我第一次看到，我的對手不講政見、不講國家願景，他的選舉策略就是激起對立、鼓動仇恨，讓支持者含淚投票。」





▲蔡英文彰化造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

蔡英文說，含淚含恨投票不該是投票的的理由，這是民進黨和國民黨不一樣的地方，支持蔡英文是因為蔡英文講話算話，過去國民黨不敢做的民進黨做，過去國民黨留下來的爛攤子，民進黨執政馬上收拾，「為了國家好，我們就做，不怕受傷。做不好的時候被教訓，我們也改革反省，做得好的時候被鼓勵，我們也不敢放輕鬆，這個就是民進黨。」

蔡英文提到，支持進步改革的力量不能只蔡英文勝選，民進黨國會也要過半，「國民黨過半誰最高興？吳斯懷們最高興，因為他們就是最反動、最保守的人，他們就會變成台灣主流價值，選舉應該是讓台灣人高興，不是讓中國大陸高興，不是讓吃香喝辣的地方派系高興，不是讓能撈救撈、能混就混的保守勢力高興。」

蔡英文喊話支持者1月11日一定要出來投票，一票投給蔡英文、一票投給民進黨提名的立委候選人，政黨票也要投給民進黨，讓蔡政府能繼續為人民服務。