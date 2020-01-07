蔡英文嗆韓國瑜：不講政見！唯一選舉策略「激起對立、鼓動仇恨」

記者蔣婕妤／彰化報導

2020大選倒數4天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」第二日車隊掃街一早從嘉義出發，一路向北走遍雲林、南投，晚間造勢晚會則分別在南投及彰化展開。蔡英文致詞時獲利全開，大嗆對手韓國瑜「不講政見、不講國家願景」，整場選戰的唯一策略就是「激起對立、鼓動仇恨」。

蔡英文「勇敢自信 護台同行」造勢晚會7日晚間在彰化精誠夜市舉辦，支持者擠爆會場。包含立委候選人陳秀寶、陳素月、洪宗熠、黃秀芳，以及交通部長林佳龍、行政院副院長陳其邁、副總統候選人賴清德及總統蔡英文都會現身致詞。





▲蔡英文彰化造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

陳其邁致詞時表示，選戰的最後，國民黨和韓國瑜也在動員，民進黨不能輸，要用選票告訴全世界，台灣是一個偉大美麗的國家，台灣是一個主權獨立的國家。

蔡英文壓軸致詞時提到，對手韓國瑜的廣告鋪天蓋地，對自己和民進黨發動攻擊，「總統選舉我不是第一次，但這種選戰是我第一次看到，我的對手不講政見、不講國家願景，他的選舉策略就是激起對立、鼓動仇恨，讓支持者含淚投票。」

蔡英文說，含淚含恨投票不該是投票的的理由，這是民進黨和國民黨不一樣的地方，支持蔡英文是因為蔡英文講話算話，支持蔡英文是因為執政團隊過去四年守住主權、拚經濟、顧生活，過去國民黨不敢做的民進黨做，過去國民黨留下來的爛攤子，民進黨執政馬上收拾，「為了國家好，我們就做，不怕受傷。做不好的時候被教訓，我們也改革反省，做得好的時候被鼓勵，我們也不敢放輕鬆，這個就是民進黨。」