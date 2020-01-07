朱立倫2個月輔選超過200場　與李佳芬「意外同框」掃街





▲朱立倫這2個月進行超過200場輔選。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬、韓國瑜競選總部主委朱立倫7日在台中市合體，陪立委候選人黃馨慧掃街拜票。朱立倫表示，自己這兩個月來輔選超過200場，就是希望成功催出票，把優秀人才送到立法院。

原本是李佳芬、朱立倫先後幫黃馨慧輔選，但因為李佳芬行程延遲，所以朱立倫抵達時，兩人還在華美黃昏市場拜票，意外讓李佳芬、朱立倫和黃馨慧三人同框，吸引許多熱情民眾湧上前要求合照、簽名。

朱立倫7日晚間在臉書上提到，自己從白天跑到晚上，從北跑到南，這兩個月來超過200場的輔選，為的就是讓優秀的人才，可以進到立法院打拚。今天下午他跟李佳芬、黃馨慧到華美市場，接著楊瓊瓔車隊掃街，李中、莊子富市場拜票，晚上大台中晚會跟台中市長盧秀燕共同拉抬，「最後關鍵，一定要把票催出來！1/11共同迎接勝利！」

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