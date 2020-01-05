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選舉倒數！陳滄江、陳福海走入群眾拉票　陳玉珍號召反《反滲透法》連署

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▲▼陳玉珍（左）、陳福海（中）、陳滄江（右）紛紛出招，力拼在選戰中脫穎而出。（圖／翻攝自陳玉珍、陳福海、陳滄江臉書）

▲陳玉珍（左）、陳福海（中）、陳滄江（右）力拚在選戰中脫穎而出。（圖／翻攝自陳玉珍、陳福海、陳滄江臉書）

記者朱世凱／綜合報導

距離選舉僅剩6天，金門無黨籍立委候選人陳滄江、陳福海紛紛走向群眾，希望以親民形象拉攏選票。力拚連任的國民黨立委陳玉珍則在今（5）日號召反《反滲透法》街頭連署，她認為，對位於兩岸交流最前線的金門來說，鄉親恐怕會感到惴惴不安，因此想藉由行動保障鄉親在廈門置產、工作及求學的穩定。

台北市第八選區（文山、南中正）國民黨立委候選人賴士葆曾表示，《反滲透法》是刑法100條的復辟，幾乎回到戒嚴時代，只要與大陸有接觸的人都可能觸法，大家應站出來反對。陳玉珍對此表示認同，於是在金門縣黨部全島發起反《反滲透法》連署，時間自5日開始，金城鎮東門菜市場成為活動起點。

▼國民黨立委陳玉珍號召反《反滲透法》連署。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼司法院大法官被提名人行使同意權全院委員會 司法院大法官被提名人楊惠欽 立委黃國昌 陳玉珍 童惠珍 。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍表示，金門鄉親都擔心可能去了一趟大陸，回來就被指控和對岸有不當往來，而遭羅織入罪；她也憂心對於位在廈門對岸的金門造成不小衝擊，甚至影響小三通，希望透過連署讓金廈兩岸可以穩定發展。

對手陳滄江則在4日前往金城鎮東門市場拜票，過程中不斷和攤商及買菜鄉親握手拜託，他表示，自己任職議員這8年，從未包攬過政府工程，也從不憑藉權勢欺負良民，呼籲過去所有支持者，幫忙一人拉一票，「讓我們來展現人民的力量，認真努力清白參選也可以代表金門人的光榮，進入立法院。」

▼陳滄江日前曾以行動號召連署罷免洪允典。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

▲▼金門首例！陳滄江號召連署罷免洪允典。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

他也透露，倘若自己當選，將會針對現行局勢制定《金廈特別法》，充分授權金廈兩岸地方政府對話，不受目前兩岸關係條例之規範。

不僅陳滄江打親民牌，陳福海近日也持續走進各村里，向鄉親喊話拉票。陳福海表示，除了告訴鄉親自己過去的政績外，也會全力傾聽鄉親們的需求，讓鄉親給予他的肯定持續下去。他也透露，自己成功進入立法院的話，將會修訂不合時宜離島建設條例，攜手府會、產業及民間團體夥伴，全面推動金門發展。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

▼陳福海以親民形象向金門鄉親拉票。（圖／翻攝自陳福海臉書）

▲▼陳福海以親民形象向金門鄉親拉票。（圖／翻攝自陳福海臉書）

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陳滄江陳福海陳玉珍反滲透法連署2020大選2020金門縣立委

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