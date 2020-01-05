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還沒決定總統票投誰？柯文哲：都一樣差，就隨便你們了

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▲▼柯文哲出席民眾黨台中場造勢活動。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲出席民眾黨台中場造勢活動。（圖／翻攝柯文哲臉書）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲4日晚間到台中太原夜市舉辦「民眾站出來」造勢晚會。當被問到支持哪位總統候選人時，柯文哲說，到現在都沒有決定，應該就不會表態了，總統候選人都不是很理想，都一樣差，「就隨便你們了。」

柯文哲分析，目前在台灣政治版圖上所謂的搖擺州就是中彰投，政黨輪替最多次的就是台中與彰化，因此中台灣可以說是政黨板塊移動最敏感的地方，而藍綠兩黨在最後一週也會在這裡部署重兵，民眾黨也會努力衝刺正黨票。

此外，對於鴻海集團創辦人郭台銘在臉書表太支持親民黨，但事後卻刪文，柯文哲認為，對第三勢力來說，郭台銘也不好表態支持哪一個，可能比較傾向親民黨，又覺得不恰當就刪了，這很自然。

柯文哲也說，民眾黨跟郭台銘都一直有在合作，也曾替候選人謝文卿站台，他的態度是在人家方便的情形下，做多少算多少，「但是沒有理由要求人家百分之百只能幫你，不能幫別人。」

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