澎湖選戰拚軍公教族群選票！楊曜秀政績歐中慨盼「加持」

▲林佳龍日前和楊曜掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／楊曜）

記者馬叔安／台北報導

立委選戰進入倒數，澎湖現任民進黨籍立委楊曜4日在臉書公佈自己為離島軍公教族群加給提升的政績，並強調未來會持續在立院爭取將離島軍人地域加給中的「年資加成」比照公教人員。於此之前，國民黨籍候選人歐中慨曾表示，澎湖的軍公教族群將會幫自己「加持」。

楊曜4日下午在臉書的「政績回顧（十九）」中寫道，澎湖的軍公教地域加給，自民國79年以來一直與金馬有很大的落差，且長期無人爭取與關注，楊曜就任立委後，透過60餘場協調會、委員會及院會的爭取，成功將馬公本島的離島加給提升至7700元（原4640元）。

他強調，未來除了繼續要求中央縮短與金馬的加給差距，也會持續在立院爭取將離島軍人地域加給中的「年資加成」比照公教人員，「替離島軍公教人員爭取更公平的制度！」

澎湖地區傳統上軍公教族群比例較高，包括這次選戰中喜樂島聯盟推薦的候選人呂應宏也是退休教師，歐中慨此前曾表示，「服務鄉親就是我的事業」，自己在年輕族群的支持度方面尚且需要加強，但是澎湖民眾中軍公教族群比例高，都會幫自己「加持」，因此在各地區的支持度都比較平均，對自己的選情懷抱信心。

記者於5日上午致電呂應宏，試圖詢問其軍公教相關政見，對方未接電話，直到目前尚未回應。

▼澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）