洪秀柱、韓國瑜台南大造勢！不明空拍機侵入　警秒干擾「擊落」

▲國民黨台南市歸仁運動公園「聯合造勢大會」活動，警方發現有可疑空拍機出現，被維安警方以「干擾槍」干擾掉落，空拍機被警方查扣。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市歸仁運動公園4日下午盛大舉辦「聯合造勢大會」活動，惟警方發現有可疑空拍機出現在現場上空，被維安警方以「干擾槍」干擾掉落，空拍機被警方查扣，事後有民眾出面向警方認領，該男子表示係因好奇、好玩才使用空拍機拍攝場盛況，警方查無不法，即讓該男子具結領回。

國民黨前主席、前立法院副院長洪秀柱，4日下午在台南市歸仁運動公園舉辦「聯合造勢大會」活動，因國民黨總統候選人韓國瑜、前新北市長朱立倫等人到場，與國民黨台南市立委候選人洪秀柱等人同台，現場維安層級提升，台南市警方出動大批警力維安，並出動「干擾槍」，防止未報備空拍機干擾會場。

警方在活動現場上方發現有空拍機在高空盤旋，維安人員馬上以干擾槍進行「干擾」讓該空拍機掉落，員警迅速將掉落在會場的空拍機查扣，以進一步調查。

警方原以為係主辦單位所有，但主辦單位表示該空拍機並非其所有。惟事後有1名男子出面向警方認領，表示該空拍機是他所有，因好奇、好玩才操作空拍機拍攝現場盛況，並無不法企圖。警方經查證該男子並無不法情事，最後讓男子具結領回空拍機。