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謝龍介陪同童小芸掃街大拜票　大讚童是最「骨力」候選人

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▲政論聲量全國排行榜居高不下的國民黨台南市黨部主委謝龍介，陪同台南市立委候選人童小芸，展開北區、安南區的掃街拜票行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲政論聲量全國排行榜居高不下的國民黨台南市黨部主委謝龍介，陪同台南市立委候選人童小芸，展開北區、安南區的掃街拜票行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

政論全國聲量居高不下的國民黨台南市黨部主委謝龍介，4日陪同立委候選人童小芸，展開北區、安南區的掃街拜票行程，謝龍介指出，童小芸來自基層，是謝龍介全力推薦的候選人，童小芸自從宣布參選立委以來，先後拜訪北區、安南區傳統市場至少3次以上，安南區果菜市場拜訪6次，是最骨力認真的候選人。

謝龍介指出，童小芸每天透早和傍晚分兩個時段，分別站在各路口，向路過的鄉親揮手致意、拜託，總共辦理路口開講100多場次，站路口開講，童小芸的信念就是風雨無阻，這段期間曾經遇到下大雨、寒流來襲，這都沒打斷向前走堅定的信心與毅力。童小芸以更認真態度來爭取選民的支持和用真心與誠意，來打動選民的心。因為一定要贏，所以她比別人更認真，比別人更打拼，因為她的贏才是人民的勝利。

▲政論聲量全國排行榜居高不下的國民黨台南市黨部主委謝龍介，陪同台南市立委候選人童小芸，展開北區、安南區的掃街拜票行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

童小芸在經營基層就是這麼的認真，所以謝龍介4日風塵僕僕陪同童小芸展開拜票行程拉抬聲勢，車隊所到之處，得到選民的熱情歡呼並用手指頭比「2」代表勝利以回應。

「台灣2019年代表字大選」日前記者會公布，「亂」字拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。童小芸希望台灣可以撥亂反正。要終結亂象，改變我們未來的命運，需要大家挺身而出。當前「民心思變」、「人心望治」，童小芸絕不能辜負全國民眾的期待。

謝龍介的誠懇請託得到選民堅定的認同，童小芸特別感謝選民對她熱情回應。童小芸選舉的聲勢節節上升，這一次參與立委的選舉是清清白白、乾乾淨淨，是一個非常好的選舉規範；特別感謝鄉親熱情的支持。童小芸會把認真把12條政見一一來兌現履行，並將基層12條政見帶到國會加以立案實行，以回饋鄉親熱情的支持，期待童小芸的勝選，也是代表基層力量的勝利。

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