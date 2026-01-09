　
社會 社會焦點 保障人權

七期虐殺案主嫌「當導演拍假證據」還冒充警　檢當庭求處無期徒刑

▲台中七期虐殺命案預計今日下午宣判。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中七期豪宅虐殺命案今日審結，預計下午宣判。檢方今日上午就量刑辯論時說，主嫌劉世惠犯案後還自導自演，拍攝假證據，營造死者是自殘，甚至串證、滅證，凌虐死者的態度猶如是替天行道，甚至把許男當成待宰牲畜，態度極為惡劣，求處無期徒刑。劉世惠辯護律師則認為，應考量動機，請求判處12年以下刑期。

台中一間七期豪宅2024年10月發生一起命案，主嫌劉世惠因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，叫許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打許男，甚至用10種器具、方式虐打、餵食毒品，手段兇殘，導致許男重傷身亡，案件5日起由國民法官審理劉世惠、同夥劉季昀以及石庭彰，預計今（9）日16時30分宣判。

【相關報導】陰莖2公分傷勢會死嗎？台中七期虐殺命案主嫌狂問　法官聽不下去

今日上午進行量刑辯論，檢察官殷節說認為，劉世惠心智經鑑定均正常，案發的精神、心智和毒品濫用無關，不符合刑法第19條減刑，且長時間將人拘禁「以虐取樂」，甚至把死者許男當成待宰牲畜，毫無尊嚴，拍下的多段凌虐畫面，甚至讓檢方哽咽，難以忘卻。 

▲▼ 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲檢方說，主嫌劉世惠手段殘忍，還拍攝假證據，惡性重大。（圖／翻攝黑色豪門企業）

殷節說，劉世惠等人一路等到18日開始動手凌虐，拖到19日晚間才叫救護車，就是要掩飾犯行，還要石庭彰說「統一講是許男吸毒在亂，不要鬧這麼大」，甚至自導自演拍攝影片、製造假證據、滅證，營造是許男自傷，甚至119人員到場，3人還冒充是警察，稱是許男輕生。

殷節痛批，劉世惠等人惡劣至極，說辭避重就輕，還潑死者髒水，好像3人是替天行道。考量3人家庭背景、犯後態度、影響社會程度嚴重，手段兇狠。劉季昀、石庭彰就餵毒一事有自首可減刑，劉世惠則無。

檢方斟酌，劉世惠住豪宅、開豪車、吸毒、叫傳播，生活過得豪奢，卻不賠償死者，對於賠償金說不出口。具體求刑劉世惠無期徒刑、劉季昀12年6月至13年9月、石庭彰13年至14年3月。

▲劉世惠原本想跟死者家屬下跪磕頭，但家屬全程僅由律師到庭，圖為家屬到殯儀館。（圖／ETtoday資料照）

【相關報導】七期虐殺案2人倒戈挺主嫌！見死者快掛了...幫戴APPLE手錶測心跳

劉世惠辯護律師說，看見死者遭虐的畫面，心中不禁唸起「阿彌陀佛」，劉世惠在律見時曾說過抄寫了6本佛經，且是有真心後悔，想迴向給死者，原本想跟被害家屬協調到庭，劉是會願意嗑頭下跪道歉。

就賠償金部分，家屬也說原本是想開1200萬天價來表示拒絕，後來願意提出600萬，劉世惠願意支付200萬到300萬。
劉世惠辯護律師認為，對比過往有凌虐行為的案件，最重判15年。但是本案就劉世惠等人說法，許男不斷索取金錢、欺騙等行為，造成劉世惠犯案的動機也應該要考量，請求判處12年以下刑期。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

