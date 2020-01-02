快訊／蔡英文下午3點赴宜蘭金六結關切黑鷹搜救進度

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國防部黑鷹直升機1日上午迫降烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等多名高階軍官都在機上。總統蔡英文及行政院長蘇貞昌第一時間掌握狀況，指示相關單位全力搜救。總統蔡英文關切搜救進度，取消2日在屏東的國政及競選相關行程。根據最新消息，蔡英文預計3點抵達宜蘭金六結營區關心搜救狀況，也將於會後發表談話。

總統府最新消息，蔡英文2日下午三點將前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報，總統將於會後發表談話。

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降新北市烏來山區，含駕駛等機組人員共13員。國防部2日上午緊急召開記者會，陸軍司令熊厚基表示，政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞尚未尋獲。外傳參謀總長沈一鳴已獲救，緊急送至三軍總醫院救治中，但國防部發言人史順文稍早表示消息錯誤，地面搜救部隊目前已經到現場，兩架直升機則持續於空中待命吊掛中。

蔡英文透過臉書向國人表示，「稍早國軍直升機在北部山區迫降，第一時間我就接獲國防部長通知，並隨即在總統府內聽取簡報，人員的平安是第一要務，我指示各單位務必全力搜救，確保所有人員的安全。詳細情形，國防部很快會召開記者會和國人說明，請國人安心。」

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