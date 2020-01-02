宋楚瑜批黑鷹事故「搶著說明」　行政院遺憾：政府全力搜救、未經查證就攻擊





▲宋楚瑜。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區。空軍司令上將熊厚基表示，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。針對親民黨總統候選人宋楚瑜對事故之批評，行政院發言人Kolas Yotaka回應相當遺憾，政府全力救援之際，對方卻未經查證就攻擊。

有關宋楚瑜針對黑鷹墜機意外提出兩點聲明，其中指出，「在總統尚未完全了解情況前，行政院卻搶著對外說明，凸顯國家指揮系統混亂，更有侵犯三軍統帥權之虞。」Kolas回應以上說明完全與事實不符，當政府正全力搜救之際，宋楚瑜競選總部未經查證就攻擊，相當詫異也遺憾。

Kolas表示黑鷹墜機意外發生後，總統第一時間聽取簡報並指揮全力救災，總統府在10:05向媒體發布「總統指示全力搜救」的訊息，隨即行政院在10:26也向媒體發布「院長督導陸空全力搜救」等訊息，行政院發言人並於稍後11:00例行行政院院會後記者會重申全力搜救的立場。

Kolas強調，不論是總統府的指揮調度，或府、院的溝通協調，或新聞發布流程皆成熟穩健，謹守分際，並無宋楚瑜競選辦公室所指稱「行政院卻搶著對外說明」的問題。呼籲任何陣營在提出任何批評之前應先查證事實，以免產生不必要的誤會，並對社會大眾負責。