哀悼黑鷹罹難　賴清德雲林行程結束宣布暫時取消競選活動

▲民進黨副總統候選人賴清德今天下午到雲林陪同立委候選人劉建國掃街拜票，以沉痛心情向在場支持者宣布國軍黑鷹直升機失事訊息，也現場宣布取消之後行程。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

陸軍一架黑鷹直升機2日上午墜機至新北市烏來山區，其中，參謀總長沈一鳴殉職、機上8人死亡、5人受傷；民進黨副總統候選人賴清德下午陪同立委候選人劉建國掃街拜票，結束雲林行程時，現場宣布取消之後行程，並未受訪隨即離開。

民進黨副總統候選人賴清德今天下午到雲林陪同立委候選人劉建國掃街拜票，抵達古坑嘉興參拜後，以沉痛心情向在場支持者宣布國軍黑鷹直升機失事訊息，請大家一起為罹難將官、官兵哀悼。賴清德希望政府後續能協助罹難官兵處理後事，受傷的官兵能夠獲得最好醫療照顧，恢復健康。

下午3點蔡英文總統連任競選辦公室也發出聲明，鑑於今日國軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任全國競選總部宣布，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

►「即日起，我退出老化黨。」

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