黑鷹墜毀釀重大傷亡　韓國瑜取消今、明競選行程

▲黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

記者楊蕓／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜機至新北市烏來山區，目前已經證實為8死5傷，其中，參謀總長沈一鳴殉職。對此，韓國瑜競辦下午發表聲明表達深切哀悼，而韓國瑜同為軍人出身，也對此感到萬分不捨，並向英勇的參謀總長及不幸殉職的弟兄致上最高敬意。此外，韓國瑜原訂今天的電視專訪、以及3日在高雄的競選行程全部取消，盼社會資源與政府團隊能全力投入救援工作與釐清事故原因，副總統候選人張善政今天下午的競選行程也宣佈取消。

針對黑鷹直升機墜機意外，造成參謀總長沈一鳴殉職、機上8人死亡、5人受傷的不幸事件，韓國瑜競選辦公室表達深切哀悼，並指出，同為軍人出身，此次意外我國痛失8名優秀的國軍弟兄，韓市長對此感到萬分不捨，也在此向英勇的參謀總長及不幸殉職的弟兄致上最高敬意。

韓競辦呼籲，在事件原因尚未釐清前，請各界勿多加臆測，靜候軍方調查。同時期盼國人在此重大事件發生之時，能夠團結一心，給予國軍弟兄最大支持。未來我們也要思考，如何確保意外不再發生，也希望所有民眾一同為國軍祈福。

韓國瑜競辦表示，因軍方發生重大事故，總統候選人韓國瑜原訂今天的錄影專訪及明日公開行程，都將取消。希望讓社會資源與政府團隊能全力投入救援工作與釐清事故原因。

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