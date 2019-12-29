影／鄭文燦酸韓國瑜「粗話當接地氣」　賴清德吼下架吳斯懷：台灣一定要贏！

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數13天，民進黨29日晚間在台北市北平東路舉辦「護國保台台北之夜」，號召辣台派支持者站出來。民進黨立委候選人吳怡農率領破千支持者一起高聲吶喊「下架吳斯懷」，賴品妤則是大嗆韓國瑜在今天的辯論會「表現超爛」，還酸他根本就是共匪。





▲民進黨下架吳斯懷晚會，副總統候選人賴清德也到場站台。（圖／記者黃克翔攝）

2020總統、立委大選進入倒數階段，民進黨29日晚間舉辦「護國保台，下架吳斯懷之夜」活動，除了雙北立委候選人之外，副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰皆會到場。

吳怡農致詞時提到，為什麼要下架吳斯懷，因為他去北京參加政黨的活動，他去教解放軍，他認同兩岸終究會統一，這樣的立委不是台灣人要的立委。吳怡農說，對手蔣萬安稱要捍衛中華民國主權，不過卻選擇反對國安五法，請選民一定要看清楚，每一個人的選擇都影響下一代，呼籲支持者一定要站出來力挺蔡英文、下架吳斯懷。

桃園市長鄭文燦痛批，今天看到辯論會，韓國瑜沒有政見、信口開河，罵遍媒體，甚至連同黨的馬英九都罵下去了，一個總統候選人完全沒有抗壓性，沉不住氣，講粗話當接地氣，這不是台灣的素質，台灣人應該要選一個代表台灣的小英總統。這一次選戰民進黨有許多代表台灣價值的年輕候選人，呼籲支持者給他們一個機會，讓民進黨國會過半，蔡英文總統連任。

壓軸上台的賴清德人氣超夯，在支持者尖叫聲中站上台，「英德配贏得勝利」加油聲不斷。賴清德致詞時表示，吳斯懷受到國家栽培，退休後一個月還領十幾萬，理論上應該要跟台灣人站在一起，卻選擇去中國大陸聽習近平訓話，這種人沒資格當立委。他呼籲支持者票投小英、票投民進黨，「台灣一定要贏！」