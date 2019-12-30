全文／蔡英文辯論會脫稿迎戰一次看　對決暴走韓國瑜抹黑攻勢

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日參與2020年總統大選唯一一場電視辯論會，辯論會上維持國政高度，除了回擊在辯論會上大暴走的國民黨總統候選人韓國瑜造謠與抹黑攻勢，多數時間留著向國民報告之外，她也在媒體提問與交叉詰問環節，在沒有制式講稿下，即時與各方應對。

總統候選人蔡英文電視辯論會第一階段申論全文

主持人、提問人、宋主席、韓市長，全體國人同胞，大家午安，大家好。

再過十三天，台灣即將選出，未來四年，帶領中華民國的總統。我相信，一月十一號的那一天，全世界的媒體，都會來到台灣。他們來觀察、來報導，2020年，面對中國的步步進逼，台灣人民會做出什麼樣的選擇。

一月十一號那天，我們可以選擇對九二共識、一國兩制妥協，把年輕人的未來整個賭進去。我們也可以選擇，民主自由的生活方式，捍衛主權，捍衛中華民國台灣。

這是我第三次參選總統，辯論會對我來說，並不陌生。但是我此時此刻的心情卻是沉重的。

看完之前三場政見會，以及剛剛韓市長的申論，我相信，不只是我，全台灣的大多數人，對於要從韓市長的口中，聽到具體可行的政策和政見，已經不抱任何希望。

前面三場政見會下來，我向全體國人同胞，分別闡述了：國家元首的條件、兩岸關係的發展、能源轉型的現況、區域均衡的計畫、司法改革的成果、社會照顧體系建構、社會安全網的強化，對社會弱勢者的協助，以及國家經濟發展的重大目標。

對照韓市長，他只有一個政見，就是恢復特偵組。國家的其他面向，不管是兩岸的、外交的、國防的、經濟的、社會福利的，他完全沒有提出任何具體的解決方案。

今天的辯論會，我對他的期待也不高。我只希望他不要再扭曲事實、不要再講假訊息、不要再抹黑，不要再信口開河。

可是，我聽完了他剛才的申論跟四個欺騙說，讓我覺得：又來了。



這裡，畢竟是總統大選的電視辯論會，我們三個人都有責任，為台灣人民留下一個，值得驕傲的民主選舉過程。



我在前天的政見會提到，每一次選舉，國民黨都會說，民進黨執政，中華民國就會滅亡。



各位，民進黨已經執政兩次了，中華民國並沒有滅亡，我們現在選的，就是中華民國第十五任總統。



我不會把國號當作口號。但是我知道，中華民國要萬歲，就先要落實國防自主。中華民國要萬歲，要先做好我們的經濟轉型。中華民國要萬歲，就要堅守我們民主自由的生活方式。



人民關心的，不是總統會不會用膝蓋走路；人民關心的，是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住。



這次選舉過程中，韓市長和國民黨，很愛批評我說「這個國家」。其實我講「這個國家」，是要提醒他們，心裡不要都是「那個國家」。



韓市長被問到「哪個國家」最危害台灣的安全時，他第一時間，總是支支吾吾，不敢講出「那個國家」的名字。我告訴你，「那個國家」就是中國。



我來唸幾段，習近平在今年一月二號的原文，給全國人民聽。



習近平說：推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上，達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。



他又說：「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。

對岸已經講得很明白，很清楚也很直接，台灣的主權已經面臨重大挑戰。然而，我的競爭對手還在跟我談，非洲的水牛跟豬八戒。

親愛的國人同胞，九二共識裡，並沒有中華民國。韓市長在政見會中，高喊的那三聲 「中華民國萬歲」，也被中國央視刪去了。

國民黨到底要自欺欺人多久？中華民國要萬歲，靠的不是九二共識。靠的是團結人民，靠的是堅實的國防，靠的是自主的經濟。這些都是蔡英文一直努力在做的。

一個分裂的台灣，無法面對中國的滲透威脅。這一點，我相信，我們兩位競爭的對手都很清楚。我們都是台灣人，我們之間不是沒有共識的可能性，也不是不能對話。

剛才宋主席提到的團結，我記得過去的這三年，我曾多次向他請益，我也請託他去參加APEC的領袖會議，他也肯定我這個團結的信心。

只要我們有共同的認知，對未來有共同的方向，沒有人可以欺負我們。我們在第一場的政見會中，我曾經提到，團結台灣，必須要有共同的認知。

在這裡，我再把這「四個認知」說一遍：

第一、破壞台海現狀的是中國，不是台灣。所以，當中國壓迫我們的時候，我們必須要一致對外。

第二、中國利用「九二共識」，正在掏空中華民國。所以，我們必須要更加堅定捍衛主權。

第三、不能以主權交換短期經濟利益。所以，我們要有一條底線。任何人做總統，都不能超越那條線。

第四、要警覺中國正在全面的滲透，分化台灣的社會。所以，我們必須要把民主的防衛機制，做起來，建立起來。例如我們現在正在討論的反滲透法。

這場選舉一定有輸有贏。如果我們對國家的主權，沒有一致的想法，那不管誰贏了，國家終究會輸了。

前一陣子，我接到一位的香港年輕人寫信給我。他的信上是這樣說的：

「我想請求台灣人民，不要相信中共，不要相信親共的任何一個官員，不要落入中國的金錢陷阱。你們經歷過228事件，經過了白色恐怖時期，也看到了香港的下場。

他又說，「所以，希望各位能夠放下各自的政黨跟政黨的包袱，好好團結，一起抵禦中國的文攻武嚇。也請好好的想想子女的未來，不要再犯上同樣的歷史錯誤」。

他很擔心台灣的下一代，所以，他說：「等20年後他們長大了，卻要讓他們走上街頭，經歷一樣的事情。這些結局，我們沒辦法再為你們再示範一次」。

這封信，我反覆的看了好幾次，心糾結了好幾下。尤其是結尾，他說「我們沒有辦法，再為你們示範一次」，語重心長，也字字血淚。

把信讀給大家聽，不是為了要談「亡國感」，而是要向所有的台灣人說：

一月十一號，我們手上的這張選票，可以決定我們今天民主自由的生活方式，是不是可以繼續下去。全世界都在看台灣，一月十一號，怎麼做！謝謝大家。

總統候選人蔡英文電視辯論會第二階段媒體提問全文

●提問一(中國時報副總編輯白德華)：

三位候選人好，國防部2020年整個編列三千六百三十億的預算，那2017到2020年，三年我們對外重大的軍事採購也達到六千六百億。請問三位候選人，現在大筆資金投入國艦國造、國機國造，這個部分歐洲的有能夠動力系統的，他們又拒絕給我們這邊技術轉移，那請問如果我們自製能力不夠、技術轉移又不行，這部分以後會不會變成一個大錢坑？另外我想請問三位候選人，您覺得我們主要假想敵是誰、次要假想敵是誰？如果日本佔領我們釣魚台，菲律賓驅趕我們的漁民，他們算不算假想敵？如果您認為中國是最大的假想敵，請問中國現在國防實力跟美俄同級，另外他每年的軍事預算大約超過我們十五倍，未來面臨到這個部分，台灣的勝算在哪裡？面對對岸的國力崛起，國際現實對我不利，這個部分的話，您認為台灣如何才能建立一個務實有效的國防政策？謝謝。

●答：

謝謝主持人，謝謝提問人，對於國防這個議題，我應該是所有民選的總統當中，對我們國防議題著力最深，也最關注我們的國防。我們國艦國造、國機國造，我們還自主研發很多現代科技的武器，有些是可以對外說明的，有些我們也必須要保密。

國艦國造是一個現在進行式，我們很多軍艦、還有海巡艦艇都是由我們的廠商來進行製造、建造，至於你講的潛水艦，我們也克服了很多障礙，設計圖已經完成了，我們建造潛艦的廠房現在正在蓋，我們很多的事情不一定有能力、也可以對外來說明，但是我可以告訴你，設計圖已經完成了，現在正在建造當中，國機國造、高級教練機的原機已經出現了，換句話說這一些不但可以強化我們戰力的自主，也可以帶動我們相關產業的發展，對於我們南台灣及中台灣的經濟產業發展是非常重要的。

至於國艦國造這件事情 ，每一次談到國艦國造跟國防，我們的韓市長都會講到弊案，我要再提醒你一次，慶富案是在馬英九政府時代發生的，不是在我執政的時候發生的，請你要搞清楚這個事實。



不論是我們的假想敵人是誰，我們都要把所有被進犯的可能性做全面的防守策略，我們的防守策略是經過跨部會、跨軍種的一個全面方位的策略，我們重點在於不對稱的戰爭，在於區域安全機制的參與跟建構，最重要的是我們的民心士氣，更重要的一件事情，我們必須要告訴全世界台灣有多重要，不論是在產業上、在民主發展上面、在科技上我們是很重要的國家，是值得全世界的民主國家一起來協助台灣、幫助台灣的國家，所以我要再說一次，我是最重視國防的總統。

●提問二(蘋果副總編輯蔡日雲)：

蔡總統，你自詡是最會溝通的總統，在執政之初，也期許你的團隊必須要謙卑，但是過去三年多來，以勞基法修法為例，勞資雙方都不滿意，怨聲載道，認為溝通不足，執政團隊大量晉用了派系人馬，也遭外界批評黨同伐異，不夠謙卑，請問，未來如果你連任，你是否會再修改勞基法？又會如何具體的作為，挽回人民對你執政的信心？

●答：

我先回答一下，韓市長提的讀稿機的問題，我們三次的政見發表會和這一次的辯論會，你有看到讀稿機了嗎？我也很盡心盡力的準備了所有的資料，來向人民報告我的政見，也回答今天所提出來的問題，還有韓市長、宋先生在政見會所提的問題。

說到謙卑跟勞基法的問題，我在競選的時候，確實有一個政策，叫做週休二日的政策，一休一例就是要體現這個週休二日。我記得我們在立法院提案的時候，這個提案是有經過部會之間的討論，而且是討論過的，這個提案在當時我們是要落實週休二日，可是國民黨跟其他的在野黨主張是兩例，也就是說這兩天都不可以加班的，後來我們提出了折衷的方案，變成是一例一休，一天可以加班，一天不可以加班，這是當時能夠平衡勞資關係，同時落實週休二日，最好的策略跟政策。

但是我也知道，任何一個政策，在執行的時候，都必須經過再檢驗、再檢討，所以在整個過程當中，我們現在也要求勞動部，在他們進行勞動檢查的時候，必須要請勞動檢查員去了解所有產業在執行這套法律的時候，他們有什麼困難，有什麼東西是沒辦法能夠調適的。我們運用行政的手段來給他們彈性，或者在法律上盡可能的範圍之內，也給他們彈性，甚至給他們協助。我們會隨時來檢討，看我們這一套制度的執行，有什麼要隨時進行、隨時改進的。

至於黨同伐異的事情，是言重了，我剛剛已經舉過一個例子，在過去幾年，我常常向宋主席請益，也請他擔任APEC領袖代表，在這其中，我們互動極好，也討論了很多的事情，國民黨的縣市長只要他們有需要協助的，我們都傾全力去協助他們，我們希望給人民帶來更好的建設跟福利，「黨同伐異」這四個字我想太嚴重。

●提問三(聯合報總編輯范凌嘉)：

蔡總統在就職的時候強調「我們有堅定的信念去捍衛自由民主的生活方式」，但是執政之後，我們卻看到自由民主逐漸流失。例如，蔡總統曾經喊過，台灣人有權利要求公投，但執政後，卻對公投的結果視而不見，甚至動員多數去修改法律，剝奪臺灣人民舉辦公投的時機。

陳前總統他打破保外就醫的四不規定，但是政府卻不開庭，不回審、不特赦，導致社會撕裂。監委陳師孟約詢法官，總統推說是監察司法兩院長期存在的問題。但這明明就是首次有監委，依自身的意識形態，去侵犯司法審判的核心，權力完全失衡，所以才引發八成，也就是一千六百八十九位法官的抗議。

這邊我想三問蔡總統：您所謂的沒收公投符合您主張的還權於民嗎？阿扁破壞法治，身為法律人，您不生氣嗎？如果馬前總統提名的監委，他專門只調查判民進黨無罪的法官，您能接受嗎？同樣三題，也請教另外兩位候選人，謝謝。

●答：

同樣的道理，沒收公投這句話真的嚴重了。

我們因為上一次在地方選舉、九合一的選舉，再加上有好幾十項的公投的議題，造成整個選舉步調大亂，那人民也都在大排長龍的情況下去投票，造成在九合一選舉時候的混亂。

我們也希望公投是能夠經過足夠的討論，而且經過人民意志的決定，而不是在選舉的勝負、輸贏之中，去考慮公投的意向，跟特別的、特定的議題上面的想法。

所以我們就決定說，如果我們把兩件事情分開，讓他脫鉤，讓公投回歸公投，大家可以提議案，大家可以去連署，大家可以形成社會討論的氛圍，而不受到選舉輸贏的影響的話，其實對台灣的民主發展、公投制度的健全其實是更好的。

至於陳前總統的事情，我想跟您說的是，陳前總統的保外就醫，是馬英九總統時代所做的決策。那麼對於一個總統來講，一個保外就醫的人，他有什麼樣的自由，他可以做什麼事情，他不可以做什麼事情，這不是總統決定的事情，這是法務部跟我們的執法機關、跟監獄的管理單位，他們去做的決定。如果他的行為不當，或過度違反保外就醫規定的話，他們就應該去執行法律。

至於監委的事情，我已經說過了，不論是誰執政，不論是誰提名的監委，都有監委調查司法官的事情。那我也說過，這是兩個獨立行使職權的機關之間，對於他們職權範圍的爭議。這個不是總統可以介入的，這是獨立行使職權的機關，他們可以透過協商、協調的機制去畫出那條線，他們獨立行使的權利不會相互扞格。謝謝。

●提問四(中央社總編輯陳正杰)：

三位候選人，我要問的是兩岸跟外交的問題。

中共透過修憲實現強人領導之後，立場更為強硬跟極端，對內加強箝制言論的自由，對外，進一步打壓台灣的國際活動空間，搶走了中華民國的邦交國，升高對台灣的軍事恫嚇，以及對台灣的分化、統戰以及滲透，提出一國兩制台灣方案，並且在國際上因為一帶一路、南海的軍事化、新疆的再教育營，以及香港運動等等因素，使得世界各主要民主國家對中國的疑慮更為加深。我想請問三位候選人對於這樣的兩岸以及國際局勢有什麼看法？

請問蔡總統您上任之後，兩岸關係逐漸降溫，現在目前雙方的政府沒有任何對話，這樣的僵局要如何打破？假使您勝選連任，再繼續執政的話，那北京再搶走台灣幾個邦交國，您的政府要如何因應？謝謝。

●答：

我剛才聽到韓市長斬釘截鐵的說，他不接受一國兩制，可是當習近平剛開始說「一國兩制、九二共識」的時候，韓市長的回答是他不清楚、支支吾吾，甚至於在三月的時候，還到中聯辦去訪問，去創造一國兩制的氛圍。

我要告訴韓市長，或許你現在是拒絕一國兩制，但是一個領導人，不是在社會壓力底下，才去接受這樣的立場，一個領導人是要領導這個社會，在要做決定的時候，就要當機立斷做決定，要在人民之前，去領導人民對這個變局的時候，發生的任何事情的反應，不是人民反應了，人民壓力大了你才拒絕一國兩制。

那麼至於我們對兩岸關係的處理，在過去的這段時間，我們秉持不挑釁、不冒進，我們也讓兩岸關係能夠正常的交流，我們也沒有限縮兩岸關係的交流，倒是中國方面把兩岸關係的交流，尤其是觀光客，還有很多的經貿交流，拿來當作政治籌碼，這才是真正的問題的所在。

那我們這個時候最重要的就是維持要保護捍衛我們的國家的主權，尤其是在今年初，習近平所講的「一國兩制台灣方案」端上檯面的時候，對所有的台灣人來講，現在最重要的問題就是讓台灣的主權可以確保，防止台灣被併吞，這是我們的第一優先。

剛才宋主席講了很多話，我覺得就像我剛開始講的，我們有相同的、有一些相同的技術，我們可以坐下來好好談，我們來形成一個國家團結的態勢，共同來面對兩岸現在的局勢。那麼只要我們展現維護國家主權的意志跟決心，我們也盡了最大的努力，來維持我們兩岸關係的和平穩定。我們內部可以團結一致。我相信北京當局終究是要和台灣打交道，他們在可見的未來，兩岸的當局的化解，是覺得有機會的，謝謝。

●提問五(自由時報總編輯鄒景雯)：

其次我想要請教蔡女士，1996年到現在，我們一共產生了四位總統。前面三位總統都有八年的任期，不算短的時間。有的留下了民主，有的留下了遺憾，有的留下了很多的問題。我想請問您的是，如果你有機會連任，你最想為這塊土地留下的是什麼？四年已經過去，你只剩下一半的時間，你該怎麼做？

●答：

謝謝主持人，我剛才仔細聆聽了宋先生的講法，那確實在過去一段時間我們有很多事情是有溝通的機會，直接或間接。可是你剛才講的壞的事情，是沒有問過，我想就是因為沒有問過，所以你有誤解。

很多的事情其實並不是像你所想像的那樣的情況。我也說過，你其實也告訴我過，其實對於現在發生的事情，你有些事情還需要有更近一步的了解。我上次也說過，我們或許政見會完，或者是我們的選舉結束以後，您需要有什麼樣的資訊、或者是要解說，我們都會來做。

至於剛才鄒總編輯所提到的問題，我想每一個領導人，在他擔任領導人的時候，當下的局勢是他最大的挑戰。那麼現在的台灣，最大的挑戰，莫過於中國擴張的企圖心是越來越強，我們整個區域的局勢是越來越複雜。

台灣的主權，台灣的民主自由方式，被削弱、或者是被破壞的危機是存在的。所以這個時候，此時此刻，當下的領導人最重要的，就是要窮盡所有辦法，來維持、來保護我們的主權，同時讓台灣自由民主的生活方式，可以持續下去。讓台灣的每一個世代的人，尤其是年輕人，都有能力、也有權利來決定自己對未來的選擇。

至於美中貿易戰，確實帶來了世界經濟體系重新的調整，尤其是產業鏈的改變。在變局當中，現在的領導人，必須帶領台灣做經濟的改變跟佈局的改變。讓我們在這個變局當中，重新變為未來供應鏈的核心，也能夠主導未來新的產業的發展，讓台灣在未來的產業發展中，佔重要的一席之地。

第三個，就是我們必須要跟國際有更深、更重要的連結。現在我們跟很多的國家，在政治、經濟各方面，都有很深的連結，這個，未來我們會繼續做下去。

總統候選人蔡英文電視辯論會第三階段交互詰問全文

●提問1（韓國瑜）：謝謝主持人，我想請問一下兩位總統候選人，你們是有神論還是無神論？我是有神論，我拜觀世音菩薩、拜佛祖、拜媽祖、拜關公，如果你們是無神論者，這樣的問題不必回答，如果是有神論者，請你們回答。

你認為我們人在世間上所做的事情，天上的神在看著嗎？天上的神在記錄我們一生所做的點點滴滴嗎？第三，如果你是有神論者，請問權力越大的總統，任內不好好做事情，辜負人民期待，一大堆貪官汙吏，韓國瑜如果當上這種總統，會上天堂還是下地獄？

我再請教一下，你們到底相不相信世間有神？我相信，我是有神論者，請回答。

●答：謝謝韓市長的問題，我想生活在台灣的人、在台灣長大的人，不論是有神論、無神論，對於神明都帶了一個虔誠跟敬畏的心，那我們都有一個共同的一個責任，就是把良善的力量，在台灣的社會讓它可以普及，讓它可以變成一個大家共同所有的一個資產。

但是做總統的，除了要有一顆良善的心、有一個敬畏神明的心之外，我覺得總統的心態其實是很重要的，聽完了三場政見會，我覺得如果韓國瑜當選總統，威權、封建、退步的國民黨就要回來了。

第一個，我覺得韓市長的想法很封建，你和國民黨都一樣，非常的歧視女性、歧視移工、歧視原住民、歧視你的新住民的這些言論，讓人覺得，時代在進步，可是你的想法沒有跟得上時代。

第二個，你的想法很威權，你把政治任命當酬庸，把以前國民黨執政的那一套政治分贓，貼到別人身上，國營事業主管的任用有制度可以依循，我們都依法辦理，我哪一個任命是違法的？

第三，你根本不懂民主政治，民主政黨內部有競爭，對外是團結的，不像威權政黨一遇到競爭就分裂，民進黨內部有競爭，被你講成架空，怎麼你還不想想說，你們的國民黨離選舉只剩下兩個禮拜，還是團結不起來，你現在用張冠李戴的方式挑撥民進黨，不會影響到甚麼，只會讓人覺得你不懂民主，做為台灣的總統，對民主有了解最重要。

●提問二(宋楚瑜)：請問蔡總統，他們告訴我說，妳很像東漢的漢獻帝，身邊不但有董卓，還有曹操、袁術、袁紹，而您的英派就是你的劉皇叔嗎？

●答：我覺得很多歷史的故事，歷史上發生的事情，我們可以拿來借鏡，但是我們還是要注意到，歷史上發生的事情跟現在發生的事情，它的時空環境不一樣，我們的制度也不一樣，現在是一個民主時代，是個高科技的時代，是一個民主自由、開放、透明化的社會，跟封建時期的資訊不公開，跟封建時期的威權的這種作用，完全是不一樣的。

民主政黨內部一定有競爭，一定有人跟人的結合在一起，然後進行民主的競爭。長久以來，民主進步黨就是這樣的一個政黨，有很多不同的想法或者是不同的立場，但是我們對於國家的基本立場都是持一樣的態度，對國家的使命感也都是一樣。

我們雖然有內部的競爭，但是當競爭完畢的時候，我們就團結在一起，這在歷史上，一次又一次的發生。民進黨確實是一個注重競爭的關係，而且有一個競爭的機制，讓我們在民主的過程中，每一個人都可以參與競爭，但是在同時，我們也有一個團結的旗子跟精神，就是民主政黨，沒有什麼派系的問題，沒有被派系架空的問題，我不濫權，但是被講成架空。我為所當為，可是被說成是一個威權的總統，我覺得批評我的人，對這兩件事的矛盾，是不是要想一想。

我們的執政團隊是我領導的，我負所有責任，我們按照憲政體制，我們分頭並進，共同執行任務，共同承擔執政成敗，但是總統負最後的責任。

●提問三(韓國瑜)：謝謝蔡英文總統。您認為你的團隊夠清廉嗎？您認為你們民進黨內部的派系嚴重嗎？您認為，民進黨整個團隊，讓台灣人民開始產生強烈的懷疑，認為你們貪汙腐敗，要重新啟動、建立特偵組嗎？

看你領導之下三年半，最厲害的武器特偵組，偵辦立法委員、部長、院長、總統、副總統的特偵組被廢除。

你們內部被派系架空，連你們的立法委員余天，都公開承認蔡英文總統，被你們新潮流派系架空綁架。

當了總統，對外沒有辦法讓政治清明，讓特偵組被廢除，對內黨內自己又被綁架，做一個架空的總統。請問，如果你未來連任，要讓台灣人民繼續感覺這種惡夢嗎？

●答：謝謝主持人。剛才韓市長的問題，已經在三次政見會都提了，今天再提，那我再回答你一次。

你從開始我們政見會到現在只有一個政見，就是要特偵組。那為什麼你會提這個呢？因為你說我的政權是貪污的、我們很多人貪污，可是你從來提不出一個證據說，哪一件事、哪一個人，你合理的懷疑有證據，可以證明他們是貪污的。就是因為你拿不出來，所以你就說你要設一個特偵組，來查這件事情。

但是我要告訴你，特偵組只是我們偵查犯罪中的一種特別的任務型的編組。我們有眾多的檢察官，每一個人都是職司偵查犯罪，我們有地方檢察署、高等檢察署，他們都職司犯罪的偵查，而且在檢察體系裡面有一個很重要的原則叫做「檢察一體」。就是說，凡是一旦發動偵查犯罪的偵查的時候，就是整個體系都是一體的，換句話說，他們可以互相支援，他們不論在人力上、資源上，他們都可以互相支援，重大的案件，高檢署檢察長還可以指揮。

所以沒有特偵組的必要。而特偵組是一個，我們剛才講的，在馬王政爭的時代，變成是一個東廠，被政治人物拿來清算政敵的方法，那你現在還要再用同樣的方法去成立特偵組，來查你那種沒有根據的，很多的指控，這就是一個政治人物最壞的典範：干預司法，而且把司法拿來當作政治鬥爭的工具。

●提問四(宋楚瑜)：蔡總統、韓市長，我相信台灣人民要求的，從來不是芒果乾，也不是芭樂票，宋楚瑜當年的勇，就是我在省長的時候開出來的政見，2097項的實現率達到了89.7%。

所以我在這邊再次向鄉親承諾，我當選之後：

一、我願意每年到立法院進行國情報告。

二、我所任命的行政團隊的閣員、同一黨籍的不會超過四成。

三，我在兩年之內讓台灣重新加入，或者新加入至少一個國際性的組織。

四、讓大陸觀光客恢復到每年有四百萬人次，如果兩個月內我做不到，宋楚瑜自行請辭。

請問蔡總統、韓市長您能做相同的保證嗎？

●答：謝謝韓市長，你剛才那一番談話，聽起來好像江湖上的武俠小說的內容，我告訴你總統是我、閣揆是我任命的，我們的黨團有獨立、自主的運作空間，民進黨也有它的獨立自主操作的空間，所有的我們都按照憲政體制、民主的政黨政治，在一步一步走，我剛才也跟你說過，民進黨是有史以來在所有的政黨裡面，最民主的政黨，我們內部有競爭，我們也給大家公平競爭的機會，但是最後我們都一定團結。

所以你剛才的那些道聽塗說，再加上你對於公平的政治的這種熱愛，說想像出來的這些派系的問題，我相信對很多人來講，就是充分顯示出來，你對民主政治跟政黨政治的不了解。

但是我是要回宋主席的問題，國情報告沒有問題，只要立法院邀請我就會去，這個是沒有問題的。

閣員不會超過一定比例，那我們要選賢唯才嗎？那只要他是好且勝任，我們就來，如果我們有疑慮，可以用一些不同黨籍的，那我們也來做這個事情。至於你講到國際組織，每一年要多加一個，或者是觀光客要達四百萬人次，我覺得我們大家都可以盡力來努力來做，但是我覺得，我們設定的目標，而且是強力的要去達成的時候，我們必須要注意到說，這個時候你在主權的問題上，你會不會堅持我們對於國家的主權，跟我們的民主生活的方式會不會受到影響，中國會拿觀光客還有經貿、國際組織的問題，讓我們要在主權上退讓的。

●提問五(韓國瑜)：謝謝，各位親愛的台灣人民，我要問我們兩位總統候選人，柯Ｐ總統，柯Ｐ市長，不是柯Ｐ總統，要等2024年看他有沒有機會。他說過去一年，2018年民進黨慘敗，民進黨治理國家執政沒有進步半步，除了網軍有進步之外。柯Ｐ說了跟我一模一樣的話，新潮流不倒，台灣不會好。

柯Ｐ又說，民進黨執政，把司法當作工具，這樣子對台灣人民好嗎？我為什麼要把柯Ｐ的話講出來，不管喜歡柯文哲、不喜歡柯文哲，但是柯文哲講的話時常都是發自內心的實話。蔡英文總統，你要怎麼跟台灣人民交代，台灣人民用四個字表達你的執政：苦、茫、翻、亂，如果你連任，未來四年，台灣人民會過得多麽的更辛苦，請你表述一下。

●答：謝謝主持人，剛才韓市長談到這個高雄選舉的事情，我想高雄市的選舉，韓市長應該是在那個時候，在中國的網軍的介入我們的選舉，還有很多在網路上操作的一些勢力，而給了我們韓市長最大的助力，你應該是網軍的最大的受益者。你對於這個去年選舉，人盡皆知，從中國的網軍、水軍，大舉支持你這件事情，你從來都沒有談過，也從來都沒有回應過。

另外，我也想問你一下，曾永權也有借給你網軍過，請問那個網軍在哪裡呢？徐弘庭說要發動網軍肉搜員警，又是什麼樣的網軍呢？是國民黨的、還是你的呢？涉嫌不當使用、而且散佈假訊息，被臉書刪除，支持你的上萬人的社團，這也是國際認證的網軍。

你要曉得這些網軍，在網路上是如何的造假、如何的抹黑，甚至霸凌我們很多的政治人物。甚至不是政治人物，他只是一個意見領袖，甚至不是意見領袖，他只是一個很單純的市民，表達他的意見都會被霸凌。

你有沒有聽說過，邱議瑩因為表達了一個立場，他的臉書被上百萬人洗版，這是何等嚴重的事情。所以我非常同意宋主席所講的，這個不論是誰當總統，不論是誰是在野黨，我們都應該大家一起來處理這樣的事情，不是嗎？

●提問六(宋楚瑜)：我相信我們都堅持，任何改變台灣前途的決定，都必須要經過台灣2300萬人民的同意。蔡總統，您曾經宣示，將依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》和其他相關的法律來處理兩岸的關係，所以你也接受《中華民國憲法增修條文》對兩岸目前現狀的定位。我要請教蔡總統，您的國家定位和兩岸的定位到底是什麼？這是大家都非常關切的問題，我給您一個機會，您正式做一些表述。

●答：謝謝宋楚瑜主席的問題。沒有錯，我說過我做總統會遵循我們現行的中華民國憲政體制，當然這也包含增修條文都沒有錯。但台灣是一個民主的社會，人民的意見是最重要的，我們的憲政體制跟我們的憲法條文，要怎麼樣去適用，要尊重人民的意志與大法官的解釋。在這個原則之下，我擔任總統，我也會按照憲法的條文、按照人民的意志，來作為我執政的一個基礎。

國家定位，2300萬人在這裡，國名叫做中華民國，主權在2300萬人的手上，這樣還不夠清楚嗎？

剛剛韓市長有講過，說我在陸委會期間做了什麼，你講的那兩件事，一件是錯誤的報導，我們已經澄清了；一件是我在闡述，在2000年陳水扁總統在就職典禮上講的四不一沒有，他當時有一個四不一沒有，他的條件是中國沒有企圖用武力犯台，但是中國從來沒有放棄對台灣的武力犯台。

所以，我們在講的未來一中，就是共同處理未來的一中，根本是沒有條件的存在。所以那是2000年時候的背景，講的是沒有中國動武企圖的情況，我們共同處理未來一中的問題。

總統候選人蔡英文電視辯論會第四階段結論全文

主持人、提問人、宋主席、韓市長、全體國人同胞。

還記得，1994年的台北市長選舉，大家印象最深刻的一句話，就是「中華民國要滅亡了」。後來，台灣的每一次大選，這句話也常是特定陣營拿來做為競選的主軸。

25年過去了，中華民國依然是中華民國。當年的小嬰兒，現在都已經大學畢業了。25歲的年輕人，在這次的選舉，他可以投國民黨，可以投民進黨，也可以投第三勢力。但是，沒有人可以否認，他們對於主權、土地、民主、自由的熱愛。

不知道我的兩位競爭對手，有沒有想過，如果再一個25年，當人們回頭看這場選舉時。會如何評價我們的表現。誰在討論國家大政？誰只有信口開河？我想，事實已經很清楚。

我有自信，在這場選舉中，我是花最多時間，講政見的候選人。也是最努力實現2016年政見的總統，我要努力告訴大家，這四年來，我做了什麼；未來四年，我還要努力做什麼。

宋主席、韓市長，我們三個人的年紀加起來，超過兩百歲了。但請不要忘記，我們競選總統的目的，是為了年輕人的未來而戰。

台灣有很多的挑戰。年輕人需要知道，下一任總統，是否有能力，來因應國內外局勢的劇烈變化。

下一任總統，是不是有能力，改革各種累積已久的問題，包括經濟、財政、能源、司法、教育。

下一任總統，是不是有能力，打造一個「全齡照顧」的體系，包括幼托，包括長照的問題。

最重要的是，下一任總統，是否有能力捍衛國家主權和守護民主。不要小看年輕人，他們要的，不是只是一場表演而已。

蔡英文不是一個很有趣的人。我不會慷慨激昂，沒辦法隨時哽咽，更不會跪著走路，製造娛樂效果。

但是蔡英文知道，在做中華民國台灣總統的時候，必須要挺直腰桿，在國家被威脅的時候，捍衛尊嚴！

這三年多來，我做的很多工作，都是千頭萬緒、工程浩大，但也都有了重要的進展。因為我不怕挑戰，我也沒有私心。

人民最討厭領導人信口開河、沒有誠信。領導人，就是要重視承諾，拿出執行力，扛住壓力，達成目標。

畫大餅的政治，不是我的政治。我的政治，是扎扎實實的，把餅揉出來、烤出來、端上桌。

這七十年來，中華民國台灣面臨了許多的挑戰，但是我們不只是挺過來了，還把危機化為轉機。

從八二三砲戰，到九六年台海危機。

從八七水災，到九二一地震。

從SARS風暴、到非洲豬瘟來襲。

從中國磁吸效應，到美中貿易戰，到台商的回流。

每當台灣遇到困難，台灣人走出困境的方法，就是「團結」。這兩個字，就是中華民國不會滅亡的關鍵，就是台灣走向世界的動力。

只有團結，我們才能抵擋一國兩制的壓力，才能保有一個幸福尊嚴、自由民主的國家。

面對中國的挑戰，我會挺住，不會讓台灣成為下一個香港。面對瞬息萬變的國際情勢，我有足夠的專業跟智慧，為台灣找到出路。

我們在這個此時此刻，我們需要的，就是一位這樣的總統。下一個四年，請讓蔡英文帶領台灣。把這個充滿希望的國家，留給未來的台灣子孫。

擔任總統三年多來，我知道我並不完美，施政也還有很多需要精進的地方。但相信大家也看到，民進黨、蔡英文，會不斷地進步。

去年我們選不好，我把它當作是人民對我們的提醒。我們反省、我們檢討、我們改變。因為民進黨上上下下都知道，台灣人民沒有欠民進黨，但是，民進黨絕對不能辜負台灣。請支持三號蔡英文，謝謝。