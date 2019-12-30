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「承諾不忘根本」韓國瑜談北農、高雄：不會像蔡英文選前宣布南方大開發

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▲韓國瑜出席「H夾克」2020鋼鐵愛心拍賣大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

2020總統辯論會在29日舉行，國民黨總統候選人韓國瑜一開場就喊話高雄市民，自己對高雄市民有承諾，請市民放心，他永遠不會離開高雄，永遠不會忘本、不會忘根，不像總統蔡英文到了大選前25天，突然拋出「大南方」政策，準備要開發南部。

韓國瑜在申論階段就提及自己身上的領帶，是來自台北農產公司，他說「為何用這條領帶？人不能忘本、不能忘根，要飲水思源」，很感謝北農公司曾帶給他的快樂回憶，也感謝高雄市民給自己一個機會，並且請高雄市民請放心，他不會忘本、不會忘根。

韓國瑜說，這一年來很多觀光客、投資客到高雄，大家對高雄好奇，對高雄市長韓國瑜感到是個「很神奇」的市長，更覺得280萬高雄市民是很勇敢的。

韓國瑜承諾，未來若當上總統，他一個星期會在高雄待三天，也會花很多時間走訪雲林、嘉義、台南等縣市，因為第一、他對高雄市民有承諾；第二、整個南部的生命力沒有放出來、優勢沒有挖掘出來，他認為太可惜了，未來南北一定要一起發展、帶動經濟。

韓國瑜話鋒一轉，自己不會向總統蔡英文到了選前20多天，才突然良心發現，突然宣布要大開發南部，這點太不負責任「問問高雄林園鄉親，蔡總統承諾的捷運做了嗎？」，當初陳其邁要選高雄市長，結果選戰結束後，中央卻一毛錢都不給。

韓國瑜強調，要高雄市民放心，自己不會離開高雄、永遠不會忘本，他在經歷三場政見發表會之後，發現蔡英文口口聲聲愛主權、愛台灣，但其實最大的賣台集團就是民進黨。


韓國瑜犀利4點批蔡英文欺騙：連香港學生會長都強烈抗議

韓國瑜話鋒一轉，指出蔡英文用除了欺騙台灣人民，還有深信台灣有能力獨立而投給民進黨的選民；她還欺騙了北京政府，讓官員去對岸唱歌喝酒，回台後卻開始罵人；尤其是在香港人民在為民主自由奮鬥、流血時，民進黨卻用此為自己的選情加溫、補血，連港生、港媒都看不下去。

第一、騙台獨份子。他們追求台獨，把希望跟選票投給妳，妳從頭到尾不敢喊台灣獨立萬歲。 

第二、騙北京。民進黨這麼多人去中南海，和高官吃飯、喝酒、唱歌，他們為什麼要唱《我們都是一家人》？民進黨立委去大陸喝酒一定要唱這首歌？唱完回來又開始罵人，但是他們應該要唱《其實你不懂我的心》，諷刺意味十足。 

第三、騙香港人。香港學生會長都向蔡英文強烈抗議，「他們抗中在流血，妳的選情在補血。妳的選情建立在香港人流血身上，妳在剝削他們的價值！」。

第四、騙台灣人。蔡英文說自己最保護台灣主權、最保護台灣經濟，但民進黨員諸多做法，都是用國家主權在換取經濟利益，卻不見蔡英文說一句話。


韓國瑜整理蔡英文「兩岸金句」回擊民進黨潑紅漆

韓國瑜表示，選擇台灣光明、健康、亮麗的發展，是在場三位候選人共同的責任，而非互相扣帽子。對於蔡英文的諸多指控，韓國瑜直球回擊，除此之外，他也列出蔡英文過去的「兩岸金句」及時間地點。

韓國瑜在辯論會上指出，89年5月立法院公報紀錄，蔡英文答詢「所謂1992年共識，是只對一個中國有不同的解釋...我們現在的一個中國是中華民國」。根據89年8月立法院公報第89卷第41期院會紀錄，蔡英文答復陳超明委員質詢「我們的一個中國各自表述是在1992年所談的過程，在我們的立場是各自表述一個中國」

根據89年8月4日工商時報，蔡英文指出「一個中國可能是未來五年、十年甚至更久，兩岸共同存共榮的一個體系」；根據陸委會89年年報，時任陸委會主委蔡英文，赴立院答詢表示「未來一個中國是台灣人唯一的選項」，並於105年5月就職演說中表示「1992年兩岸兩會達成若干共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」等承認九二共識存在的言論。

1、民國89年5月立法院
「所謂的1992年共識,是指對一個中國有不同的解釋......我們現在的一個中國是中華民國。」

2、民國89年8月 立法院
答覆陳超明委員質詢：「我們的『一個中國』各自表述是在1992年所談
的過程，在我們的立場，是各自表述『一個中國』」(立法院公報第89卷第41期院會紀錄)

3、民國89年8月4日 工商時報
「台灣無法逃避『一個中國』問題，無論統一、台獨、或維持現狀，台灣人民只有一個選擇,就是未來的「一個中國』」、「『一個中國』可能是未來五年、十年甚至更久，兩岸共同共榮的一個體系。」

4、民國89年8月 陸委會
「未來一中是台灣人唯一選擇。」(陸委會89年年報)

5、民國105年5月 總統府就職演說
「1992年兩岸兩會達成若千的「共同認知」與諒解，我尊重這個歷史事實。」

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