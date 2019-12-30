　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

女韓粉買原味外套「身分被起底」　店家一眼認出曝黑歷史

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統候選人28日出席愛心公益拍賣會，其中一名高雄謝姓女子現場爽砸100萬，買下韓國瑜身上穿的原味外套。事件曝光後，謝女身分立刻被網友起底，她曾經大鬧百貨、發生多起退貨糾紛，還做出當眾怒砸電話、擋車比中指等行為，甚至店家一眼就認出她。

據悉，謝女在拍賣會砸100萬買下韓國瑜身上的「原味外套」，第一時間轉身緊抱朋友又叫又跳，面對鏡頭興奮表示「錢沒有亂花，沒有像丟到愛河、砰的一聲，完全沒有浪費」、「可以感受到韓國瑜的溫暖，很幸福」。不過事件才過了一天，就有網友在批踢踢質疑，外套可能會被退貨。

▲韓國瑜拍賣「H夾克」原味外套，2020鋼鐵愛心拍賣大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓粉花140萬買下2件外套。（圖／記者林敬旻攝）

原來有網友在批踢踢發問，「韓國瑜穿過的外套會被退貨嗎」，因為有人認出了謝女的身分，疑似是高雄相當有名的退貨姊。高雄三民區正興里里長沈秀玲也在臉書直指，花140萬購買韓國瑜2件外套的，就是櫃姐頭痛的退貨姊，「昨天付錢了嗎，還是明天會退貨，（只是在）刷存在感。」

謝女在高雄百貨界非常有名，因為她2016年2月曾經大鬧百貨公司，從地下室一路買到七樓，從小型家電、廚具到香氛產品都有，結果隔天卻全部要退貨，甚至跟櫃姐爆發糾紛，甚至被拍下吵架、砸電話的畫面。她2016年3月又與一名計程車駕駛發生衝突，結果她就當街情緒暴走、怒比中指。

▲▼百萬買韓國瑜原味外套　謝女遭爆涉多起退貨糾紛。（圖／東森新聞）

▲謝女2016年與一名計程車駕駛發生衝突，當街情緒暴走、怒比中指。（圖／東森新聞）

這一次謝女大手筆花100萬外套，同樣是退休老師，同樣都是白髮，加上眼鏡也疑似跟當初在百貨公司時同款，因此她豪砸百萬的畫面曝光後，有店家一眼就認出她的身分，「就是她，（她）應該不會買這個，應該會還他哦」、「就很像那位呀，會買很多衣……，很久沒有出來了。」

▲▼百萬買韓國瑜原味外套　謝女遭爆涉多起退貨糾紛。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄三民正興里里長沈秀玲在臉書質疑，韓粉砸百萬買外套的行為是在作秀。（圖／翻攝自臉書）

韓辦隨行發言人李昶志則表示，「她（謝女）買這個外套，一件是要給自己穿，另外一件是要給兒子穿，邀請大家一起來做愛心，我們也不要做過度的猜測」。由於謝女之前的記錄，實在讓人印象深刻，這次拍賣買下外套被認出，身分意外引發話題。

ET快訊
即／8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！氣溫一路暴跌
妹子上課突掀裙！他見「裙底風光」瞬間破滅：女生都這樣穿？
正妹國文老師遭「韓粉出征」：在賣的雞？　她臉書曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女韓粉買原味外套「身分被起底」　店家一眼認出曝黑歷史

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈「跳電15分鐘」　駕駛全乖乖排隊

林俊憲台南鹽埕北極殿舉辦「南區團結大會」　千人合唱「堅持」氣氛熱烈

桃園議長邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點青塘園遊客中心

台南市撲殺第2例禽流感雞隻　共撲殺8209隻黑羽土雞

新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」　單車環島祈福活動400騎士伴騎

嘉義市文財殿文通慈善會寒冬送暖850戶受惠　席開120桌平安餐

校慶融入在地生態特色　竹崎光華國小校長白面鼯鼠上身

蘆竹氨水化工廠大火　消防強力水柱壓制嚴防儲槽爆炸

學運女力來相挺！　范雲為林宜瑾站台：替台灣打造捍衛性平的國會

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

「拍扁麵包師」欠地下錢莊百萬！　護妻小黯然離婚他求債主給生路

冷氣團接力全台一路降雨到跨年　最凍時刻出爐：跨年夜至元旦清晨

女韓粉買原味外套「身分被起底」　店家一眼認出曝黑歷史

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈「跳電15分鐘」　駕駛全乖乖排隊

林俊憲台南鹽埕北極殿舉辦「南區團結大會」　千人合唱「堅持」氣氛熱烈

桃園議長邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點青塘園遊客中心

台南市撲殺第2例禽流感雞隻　共撲殺8209隻黑羽土雞

新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」　單車環島祈福活動400騎士伴騎

嘉義市文財殿文通慈善會寒冬送暖850戶受惠　席開120桌平安餐

校慶融入在地生態特色　竹崎光華國小校長白面鼯鼠上身

蘆竹氨水化工廠大火　消防強力水柱壓制嚴防儲槽爆炸

學運女力來相挺！　范雲為林宜瑾站台：替台灣打造捍衛性平的國會

江原道新玩法！上場PK冬奧項目「冰壺」　刷地超重要是勝敗關鍵

媽媽桑撩男3大密技公開！　「眼神對視秒數是關鍵」心理師：男生會有心動感　

御姊愛結婚了！　唯美婚禮照曝光…甜喊老公「低調的金牛工程師」閃瞎網

「香港人流血　妳的選情補血！」　韓國瑜轟蔡英文利用反送中騙選票

SBL／高健益帶傷飆16分　台銀投丟36外線「打鐵之夜」亮點

辯論會情緒激動！韓國瑜臉書告解：我和大家一樣恨鐵不成鋼

網購手機保護貼　正妹竟遭辱罵「買2張會死嗎」：我就只要1張啊…

女韓粉買原味外套「身分被起底」　店家一眼認出曝黑歷史

30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來

政見會+辯論會全記錄！韓國瑜提5大政策「民進黨喊愛台卻空心治國」

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

地方熱門新聞

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈下15分鐘讓她崩潰

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

林俊憲舉辦「南區團結大會」

邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點服務

瑞芳貨櫃翻覆　網友：要賠慘了

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

台南市撲殺第2例禽流感雞隻

蘆竹氨水化工廠大火　強力水柱壓制嚴防爆炸

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

台中公車10km免費　他搭一站換車被罵翻

台中文心南親子觀光夜市風光開幕

ASTRO首訪台南美食留下好印象

馨護臺灣騎島平安400騎士伴騎

台南安南區水管爆裂路面湧泉

更多熱門

相關新聞

全文／蔡英文辯論會脫稿迎戰一次看　對決暴走韓國瑜

全文／蔡英文辯論會脫稿迎戰一次看　對決暴走韓國瑜

總統蔡英文29日參與2020年總統大選唯一一場電視辯論會，辯論會上維持國政高度，除了回擊在辯論會上大暴走的國民黨總統候選人韓國瑜造謠與抹黑攻勢，多數時間留著向國民報告之外，她也在媒體提問與交叉詰問環節，在沒有制式講稿下，即時與各方應對。

「承諾不忘根本」韓國瑜談高雄：蔡選前宣布「大南方」

「承諾不忘根本」韓國瑜談高雄：蔡選前宣布「大南方」

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

韓國瑜改口　馬英九當總統敗在軟

韓國瑜改口　馬英九當總統敗在軟

林俊憲舉辦「南區團結大會」

林俊憲舉辦「南區團結大會」

關鍵字：

韓國瑜2020大選2020總統大選原味外套

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

國瑜夜市慘陷泥濘　柏油路旁攤販卻忙到翻

《MIT台灣誌》播出18年突收攤！906集畫下句號

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

網購商品用透明袋寄　零隱私羞炸

韓國瑜酸「兩立」　三立3點聲明

12星座人到老年最缺什麼？唐綺陽：4星座必須結婚

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面