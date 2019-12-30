女韓粉買原味外套「身分被起底」　店家一眼認出曝黑歷史

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統候選人28日出席愛心公益拍賣會，其中一名高雄謝姓女子現場爽砸100萬，買下韓國瑜身上穿的原味外套。事件曝光後，謝女身分立刻被網友起底，她曾經大鬧百貨、發生多起退貨糾紛，還做出當眾怒砸電話、擋車比中指等行為，甚至店家一眼就認出她。

據悉，謝女在拍賣會砸100萬買下韓國瑜身上的「原味外套」，第一時間轉身緊抱朋友又叫又跳，面對鏡頭興奮表示「錢沒有亂花，沒有像丟到愛河、砰的一聲，完全沒有浪費」、「可以感受到韓國瑜的溫暖，很幸福」。不過事件才過了一天，就有網友在批踢踢質疑，外套可能會被退貨。

▲韓粉花140萬買下2件外套。（圖／記者林敬旻攝）

原來有網友在批踢踢發問，「韓國瑜穿過的外套會被退貨嗎」，因為有人認出了謝女的身分，疑似是高雄相當有名的退貨姊。高雄三民區正興里里長沈秀玲也在臉書直指，花140萬購買韓國瑜2件外套的，就是櫃姐頭痛的退貨姊，「昨天付錢了嗎，還是明天會退貨，（只是在）刷存在感。」

謝女在高雄百貨界非常有名，因為她2016年2月曾經大鬧百貨公司，從地下室一路買到七樓，從小型家電、廚具到香氛產品都有，結果隔天卻全部要退貨，甚至跟櫃姐爆發糾紛，甚至被拍下吵架、砸電話的畫面。她2016年3月又與一名計程車駕駛發生衝突，結果她就當街情緒暴走、怒比中指。

▲謝女2016年與一名計程車駕駛發生衝突，當街情緒暴走、怒比中指。（圖／東森新聞）

這一次謝女大手筆花100萬外套，同樣是退休老師，同樣都是白髮，加上眼鏡也疑似跟當初在百貨公司時同款，因此她豪砸百萬的畫面曝光後，有店家一眼就認出她的身分，「就是她，（她）應該不會買這個，應該會還他哦」、「就很像那位呀，會買很多衣……，很久沒有出來了。」

▲高雄三民正興里里長沈秀玲在臉書質疑，韓粉砸百萬買外套的行為是在作秀。（圖／翻攝自臉書）

韓辦隨行發言人李昶志則表示，「她（謝女）買這個外套，一件是要給自己穿，另外一件是要給兒子穿，邀請大家一起來做愛心，我們也不要做過度的猜測」。由於謝女之前的記錄，實在讓人印象深刻，這次拍賣買下外套被認出，身分意外引發話題。