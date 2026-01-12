迎戰AI浪潮！矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

▲矽品二林廠2027年全面啟動將有7千員工進駐。（圖／矽品精密提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全球封測大廠矽品精密，昨日清晨舉行第八屆「矽品半程馬拉松」，今年活動特別選在矽品未來AI戰略核心二林廠區起跑，更轉化為連結地方、與社區共榮的重要橋梁，現場吸引超過5千名跑者一起參加，由董事長蔡祺文親自領跑，預告矽品在封測產業的長跑賽道上，2027年二林廠將全面運轉，將創造7千人就業機會。

▲矽品蔡祺文董事長領跑。（圖／矽品提供）

跑步如經營 耐力與韌性才是關鍵

矽品董事長蔡祺文長期推動企業運動文化，將路跑打造為公司傳統。蔡祺文分享，跑步是一場與自己的對話，如同經營企業與面對產業變革，馬拉松看重的不是短期衝刺，而是持之以恆的耐力與韌性。這份堅持，正是矽品在應對AI浪潮時，能夠穩健前行、持續突破的深厚底氣。

▲矽品二林廠2027年全面啟動。（空拍圖／矽品精密提供）

跑進AI核心堡壘 親眼見證千億投資規模

參賽者從矽品二林廠起跑，沿途可親眼見證這座規模宏大的科技堡壘。二林廠開發面積廣達27公頃，規劃為五大廠區，建置了先進的AI封裝與自動化產線，是矽品鞏固全球供應鏈關鍵地位的核心AI標竿基地。這場路跑，無疑是一場最有力的實境展演。

矽品預計在2027年實現二林廠全面運轉，屆時將可容納約7,000名員工，總投資金額超過新台幣千億元。這項重大投資將大幅提升矽品在先進封裝測試的產能，成為驅動彰化地區經濟轉型的關鍵引擎，有望帶來高科技就業機會、促進人才回流，並帶動周邊經濟與交通建設的升級。

▲矽品在二林基地舉辦路跑。（圖／矽品精密提供）

打造科技就業新家園

活動現場冠蓋雲集，彰化縣長王惠美親自到場，她特別感謝矽品精密深耕彰化，不僅帶來世界級的技術與投資，更透過大型活動與地方互動。王縣長指出，矽品的持續擴廠，讓彰化鄉親能在家鄉找到優質工作，實現「在地就業」的夢想。

二林鎮長蔡詩傑也表示，矽品二林廠設立後，為地方帶來大量就業機會，推動彰化朝科技產業邁進，讓年輕人能留鄉打拼、照顧家庭。今日的馬拉松盛況，讓更多人看見二林的美好，也展現了企業與地方的緊密連結。

▲矽品舉辦路跑，縣長王惠美(左二)前往鳴槍。（圖／矽品精密提供）

人才在地化 擁抱世界舞台

矽品精密行政長簡坤義強調，二林廠是矽品面向未來的AI核心標竿廠區，將與新竹、臺中、彰化、雲林等其他廠區協同運作。公司的終極目標是實現「人才在地化」，將過去集中於都會區的高科技職缺帶進南彰化，讓優秀的在地子弟無需離鄉背井，就能站上世界級的AI科技舞台。

矽品二林廠的發展，是企業扎根地方、鏈結全球的重要里程碑，也見證了AI技術驅動封測產業進化的無限可能。這場充滿活力的馬拉松，不只跑出了汗水與熱情，更跑出了南彰化邁向科技未來的嶄新活力。