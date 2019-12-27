蘇巧慧「改善瓶頸路段」競選服務不中斷　黃志雄＋郝龍斌「鶯歌菜市場」拜票狂吸粉

▲新北市立委蘇巧慧爭取改善鶯歌環河路瓶頸路段。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者吳美依／綜合報導

距離2020大選只剩下15天，新北市第五選區的候選人們也加緊腳步催票。立委蘇巧慧26日表示，她與市議員蘇泓欽合作爭取，將針對鶯歌環河路的「瓶頸路段」啟動改善工程，讓鄉親享受更安全的用路權，今（27）日參加「地方創生在鶯歌」座談會，實踐「鶯歌文藝復興」的政見。國民黨候選人黃志雄26日與前台北市長郝龍斌合體拜票，走訪鶯歌菜市場，與選民近距離互動、搏感情，許多攤商與民眾為之瘋狂，紛紛湧上前求合照。他今天發文表示，掃街時總能感受到鄉親「雙手隱藏的力量」，就像是賦予自己使命，要「讓我們地方變得更好。」

蘇巧慧26日表示，鶯歌環河路「大湳給水廠鳶山堰抽水站」路段不太容易通過，她收到里長林水土的反映以後，與市議員蘇泓欽合作，與水利署、北水局以及養工處進行會勘，決定啟動「瓶頸路段」改善工程，「以路面極大化為原則，調整路邊溝體，預計2月初改善工程就能完成，給鶯歌鄉親更安全的用路權」，並強調，即使在競選期間，服務也不會中斷。

▲蘇巧慧與台灣觀光地方創生協會、陶藝品牌「新旺.集瓷」舉辦「地方創生在鶯歌」座談會。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧27日與台灣觀光地方創生協會、當地陶藝品牌「新旺.集瓷」舉辦「地方創生在鶯歌」座談會，邀請各方專家、藝術創作者、業者與關心此議題的朋友「開啟對話，帶動鶯歌發展地方創生的機會。」她指出，時代一直在進步，鶯歌既然擁有良好明確的基礎與「地方DNA」，更需要眾人努力，推動鶯歌「文藝復興」。

▲黃志雄與郝龍斌來到鶯歌菜市場熱情掃街。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



黃志雄26日參加《卿訴琳聲來尬聊》節目，與「神秘嘉賓」郝龍斌一起到鶯歌菜市場掃街拜票，兩人帶著聖誕帽，親切地與選民握手、噓寒問暖，妻子、現任議員洪佳君也加入「搏感情」的行列。許多民眾與粉絲都笑得合不攏嘴，紛紛湧上前去合照。

▲新北市議員洪佳君（左1）、前台北市長郝龍斌（右4）、黃志雄（右3）與國民黨立委柯志恩（右1）一起拜票，吸引粉絲熱情求合照。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

黃志雄27日表示，他相信，每一雙手都蘊藏著一些力量與使命，每次掃街與鄉親們握手，心裡都非常開心，因為彷彿是受到了一種肯定，「大家的每一雙手就像是充滿了力量，充滿著對國家希望的力量。而這股力量的背後，更像是賦予了我們一個使命，就是讓我們的地方變得更好」，感謝選民的每一聲加油與期待。



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