《路透》：美國扣留「黎巴嫩1.05億美金」軍事安全援助款

▲美國官員爆料，美國扣留給予黎巴嫩的軍事安全援助。圖為黎巴嫩人民歡慶總理哈里里宣布下台。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，美國國務院31日宣布，決定扣留給予黎巴嫩（Lebanon）的1.05億美金（大約新台幣31.9億元）的軍事安全援助款項。爆料的2名官員指出，黎巴嫩是華盛頓在中東的重要盟友，守護邊境能力至關重要，如今撤出軍事贊助，可能會讓俄羅斯有機會壯大勢力。

2名匿名官員透露，國務院沒有說明原因，僅宣布白宮預算辦公室（White House Budget Office）與國家安全會議（National Security Council）已經決定，將扣留給予黎巴嫩的軍事安全援助款項。據了解，贊助內容也包括夜視鏡與各種武器。

其中一名官員認為，黎巴嫩位處中東地區，加強防衛邊境的能力非常重要，其軍事部門受到華盛頓支持，是目前最有能力、最強大的機構之一。此外，黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）2天前才辭職下台，同時面臨百姓抗議、政府內部動盪，還必須收容來自鄰國敘利亞的數萬名難民，情勢不穩定。

▲《路透社》報導，黎巴嫩是美國在中東地區的重要盟友，長期大力援助軍事。圖為黎巴嫩示威遊行。（圖／路透）

根據《路透社》，官員認為，如果美國撤掉軍事安全援助，可能會讓俄羅斯趁虛而入。文內舉例，川普宣布撤離駐紮敘利亞東北部的美軍以後，克里姆林宮就擴大了在中東的勢力。

報導中提到，川普政府原本5月起就開始尋求這一份援助的批准，因為黎巴嫩是美國在動盪中東地區的重要盟友，必須能夠保衛自己的國境邊界，這一點非常重要。但是，白宮也非常擔憂，真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩政府中扮演的角色日益重要。據了解，真主黨是什葉派（Shia）武裝組織，受到伊朗的支持，被美國列為恐怖組織。

《路透社》報導，美國國務院目前拒絕對此評論。

▲黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）於29日宣布下台。（圖／路透）

黎巴嫩人民反對執政菁英階級，爆發全國性示威活動，促成總理哈里里29日宣布辭職下台。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲黎巴嫩政治領袖們挺身而出，合作組織能夠回應人民需求的新政府，終結腐敗的現象。

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