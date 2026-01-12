比手機還差！高捷38車站監視器僅37萬畫素　議員憂恐成偵查斷點

▲議員爆高捷38車站監視器僅37萬畫素「比手機還差」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會大會今（12）審議交通局今年總預算二三讀會，民進黨高雄市議員林智鴻根據高捷公司資料指出，捷運紅橘線目前39車站中，竟有38站監視器僅37萬畫素，不僅一般治安事件難以防治或嚇阻，未來若不幸有類似去年「北捷隨機殺人」案件，更加深警方緝兇難度，淪為「偵查斷點」。

▲林智鴻質疑，高捷38車站監視器僅37萬畫素「比手機還差」，憂恐成偵查斷點。（圖／記者賴文萱翻攝）

林智鴻指出，去年受惠於大型活動與演唱會，高捷日均運量創歷史新高19.5萬人次，但維護旅客安全所需的硬體設備卻停留在「17年前通車時」，鑑於2014年鄭捷案、2025年張文案兩次發生在北捷的無差別攻擊悲劇，負責監督大眾運輸安全的交通局責無旁貸，應訂定具體期程，要求高捷公司改善。

「若是恐攻發生在高捷怎麼辦！」林智鴻指出，「北捷恐攻」案件發生之際，他便擔憂大型活動與觀光人潮的高雄，目前軟硬體設施或人力是否足以預防，除了與警察局捷運警察隊、保安科多次討論，也同步調閱高雄捷運系統內監視器使用年份與畫素，以及最近一次維修保養紀錄等資料。

未料除了捷運局提供的輕軌系統資料外，高捷非但提不出財產清冊或各站保養紀錄，也不因應議員索資進行事後盤點，僅能概略回覆「紅橘線39車站共1927支監視器，依站體大小每站約35至90支不等」、「每月例行檢查1次」等，甚至連影片保存天數，也是「至少14天，最多40天」的不確定答案。

林智鴻說，若是在站內有未能立即發覺或提告的性騷擾或跟騷案件，且在「低標14天」的站內受害，恐存在「告訴期間6個月還沒過，證據卻消失」的窘境。

更讓人震驚的是，高捷公司表示「除岡山高醫站為500萬畫素，其餘均為37萬畫素」，比現有動輒千萬以上畫素的手機還糟，若犯罪發生，無法及時指認犯嫌，恐成嚴重漏洞。

▲高捷回應，目前監視器在相關事件的用途上，均可以成功掌握相關監看對象之動向。（圖／記者許宥孺攝）

林智鴻質疑，就高捷提不出相關資料這點，他合理懷疑平日根本沒有妥善盤點硬體，他也懷疑高捷聲稱「系統內多為類比式舊式攝影機」，卻又指這些監視器「平均約可使用5年」，以高捷通車17年的歷程而言，若全未更換，這些「多硬撐12年的機器」怎能確保旅客安全？原應督導此事的交通局應嚴正以對！

林智鴻指出，在高捷逾17年的通車歷程內，北捷系統內近10年發生過2次無差別攻擊案，最近一次「張文案」，北捷台北車站7台監視器無法回溯畫面一事，更成為北市議會關心重點，但這些卻都無法適時「喚醒」高捷更新設備。

適逢交通部門預算審查，他點名交通局「運輸監理科」在官網上所述執掌明確包含「大眾捷運系統營運、財務、安全監理」，責無旁貸，必須訂定具體期程，要求高捷公司立即改善。

對此，高雄捷運公司回應，在建置初期所使用之監視器，囿於當時的科技，勢必未若現今監視器規格，但均符合當時規範，且歷來於相關事件(如人員逃票、破壞設備等)之用途上，亦均可以成功掌握相關監看對象之動向。

而科技發展日新，高捷公司針對系統設備均有相關的重置計畫，監視器即已納入數位化重置排程內，將逐年逐站更新，已於114年編列8座車站CCTV數位化重置之預算目前執行中，並擬於115再續辦8座車站。

各站更新內容為，原類比攝影機均汰換重佈纜為五百萬畫素數位式攝影機，建置新式數位錄影主機，並設置防火牆與邊際交換器。此外，電聯車亦已於114年全面加裝監視器。

高捷強調，維護系統安全不遺餘力，未來仍持續將設備新增與汰舊換新並行，以期讓系統內整體監視範圍可更為完整，確保大眾使用之安全無虞。