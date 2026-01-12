　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

比手機還差！高捷38車站監視器僅37萬畫素　議員憂恐成偵查斷點

▲2023年03月18-19日BLACKPINK世巡高雄站，高雄捷運疏運歷史照片。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲議員爆高捷38車站監視器僅37萬畫素「比手機還差」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會大會今（12）審議交通局今年總預算二三讀會，民進黨高雄市議員林智鴻根據高捷公司資料指出，捷運紅橘線目前39車站中，竟有38站監視器僅37萬畫素，不僅一般治安事件難以防治或嚇阻，未來若不幸有類似去年「北捷隨機殺人」案件，更加深警方緝兇難度，淪為「偵查斷點」。

▲▼高捷38車站監視器僅37萬畫素「比手機還差」　議員林智鴻憂恐成偵查斷點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲林智鴻質疑，高捷38車站監視器僅37萬畫素「比手機還差」，憂恐成偵查斷點。（圖／記者賴文萱翻攝）

林智鴻指出，去年受惠於大型活動與演唱會，高捷日均運量創歷史新高19.5萬人次，但維護旅客安全所需的硬體設備卻停留在「17年前通車時」，鑑於2014年鄭捷案、2025年張文案兩次發生在北捷的無差別攻擊悲劇，負責監督大眾運輸安全的交通局責無旁貸，應訂定具體期程，要求高捷公司改善。

「若是恐攻發生在高捷怎麼辦！」林智鴻指出，「北捷恐攻」案件發生之際，他便擔憂大型活動與觀光人潮的高雄，目前軟硬體設施或人力是否足以預防，除了與警察局捷運警察隊、保安科多次討論，也同步調閱高雄捷運系統內監視器使用年份與畫素，以及最近一次維修保養紀錄等資料。

未料除了捷運局提供的輕軌系統資料外，高捷非但提不出財產清冊或各站保養紀錄，也不因應議員索資進行事後盤點，僅能概略回覆「紅橘線39車站共1927支監視器，依站體大小每站約35至90支不等」、「每月例行檢查1次」等，甚至連影片保存天數，也是「至少14天，最多40天」的不確定答案。

林智鴻說，若是在站內有未能立即發覺或提告的性騷擾或跟騷案件，且在「低標14天」的站內受害，恐存在「告訴期間6個月還沒過，證據卻消失」的窘境。

更讓人震驚的是，高捷公司表示「除岡山高醫站為500萬畫素，其餘均為37萬畫素」，比現有動輒千萬以上畫素的手機還糟，若犯罪發生，無法及時指認犯嫌，恐成嚴重漏洞。

▲高雄捷運,服務台,月台,生態園區站。（圖／記者許宥孺攝）

▲高捷回應，目前監視器在相關事件的用途上，均可以成功掌握相關監看對象之動向。（圖／記者許宥孺攝）

林智鴻質疑，就高捷提不出相關資料這點，他合理懷疑平日根本沒有妥善盤點硬體，他也懷疑高捷聲稱「系統內多為類比式舊式攝影機」，卻又指這些監視器「平均約可使用5年」，以高捷通車17年的歷程而言，若全未更換，這些「多硬撐12年的機器」怎能確保旅客安全？原應督導此事的交通局應嚴正以對！

林智鴻指出，在高捷逾17年的通車歷程內，北捷系統內近10年發生過2次無差別攻擊案，最近一次「張文案」，北捷台北車站7台監視器無法回溯畫面一事，更成為北市議會關心重點，但這些卻都無法適時「喚醒」高捷更新設備。

適逢交通部門預算審查，他點名交通局「運輸監理科」在官網上所述執掌明確包含「大眾捷運系統營運、財務、安全監理」，責無旁貸，必須訂定具體期程，要求高捷公司立即改善。

對此，高雄捷運公司回應，在建置初期所使用之監視器，囿於當時的科技，勢必未若現今監視器規格，但均符合當時規範，且歷來於相關事件(如人員逃票、破壞設備等)之用途上，亦均可以成功掌握相關監看對象之動向。

而科技發展日新，高捷公司針對系統設備均有相關的重置計畫，監視器即已納入數位化重置排程內，將逐年逐站更新，已於114年編列8座車站CCTV數位化重置之預算目前執行中，並擬於115再續辦8座車站。

各站更新內容為，原類比攝影機均汰換重佈纜為五百萬畫素數位式攝影機，建置新式數位錄影主機，並設置防火牆與邊際交換器。此外，電聯車亦已於114年全面加裝監視器。

高捷強調，維護系統安全不遺餘力，未來仍持續將設備新增與汰舊換新並行，以期讓系統內整體監視範圍可更為完整，確保大眾使用之安全無虞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

【雲豹現身】德國動物園雲豹Suki近距離賣萌！秒被圈粉♥

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

更多熱門

相關新聞

「寒風中4小時」找不到車　警調監視器幫尋回

「寒風中4小時」找不到車　警調監視器幫尋回

桃園市一名67歲游姓男子向警方報案表示，自己在寒風中找了將近4小時仍遍尋不著機車，體力不支只得尋求協助，經警方調閱監視器鎖定最後身影出現在中壢區環中東路二段一帶，警方隨即陪同游男前往現場逐一確認，最終順利找回機車，游男則頻頻向員警感謝。

高雄小黃左轉撞行人！他站斑馬線「肉身擋車」

高雄小黃左轉撞行人！他站斑馬線「肉身擋車」

嘉義大林金紙工廠大火！烈焰黑煙狂竄

嘉義大林金紙工廠大火！烈焰黑煙狂竄

民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

台鐵行車狀況降93件　宜蘭道岔更新工程獲金質獎

台鐵行車狀況降93件　宜蘭道岔更新工程獲金質獎

關鍵字：

標籤:高捷監視器畫素安全恐攻

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面