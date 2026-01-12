寒冬見暖流！郭昭巖攜手扶輪社串聯民間力量　滿載物資送助弱勢

▲115年「扶輪有愛，迎向朝陽」寒冬送暖活動正式啟動！市議員郭昭巖攜手扶輪社友、企業與宮廟代表，共同為中正、萬華區弱勢家庭匯聚愛心力量。(圖／郭昭巖議員辦公室提供；下同）

生活中心／綜合報導

隨著農曆春節將至，台北市中正、萬華區再次迎來一場延續十載的溫馨盛事。115年「扶輪有愛，迎向朝陽」寒冬送暖活動於昨（11）日正式起跑，台北市議員郭昭巖再次結合國際扶輪3481地區扶輪社友，攜手台北市朝陽社會關懷協會，並串聯多方民間力量，為在地弱勢家庭備齊生活物資，要在年節前夕，將實質的關懷送到最需要的人手中。

多方協力 串聯宮廟、企業共築愛心網

這場深耕地方十餘年的公益活動，已成為中正、萬華區歲末的重要支柱。今年除了郭昭巖議員創立的「朝陽社會關懷協會」外，主辦社為台北龍山扶輪社，並串聯雙園扶輪社、台北市永恆扶輪社、中和福益扶輪社、台北市婦女會、臺北科技大學EMBA愛樂社，以及采聲科技股份有限公司、艋舺龍山寺、台灣省城隍廟、凱達大飯店、格萊天漾大飯店等宮廟與企業，共同募集物資。

郭昭巖特別感謝扶輪社友與民間夥伴「年年回來、持續相挺」，這份堅持非常不容易。台北市長蔣萬安上任後曾兩度親自蒞臨現場，今年雖因公務繁忙改由社會局長代表出席，但也特別對扶輪社友與朝陽協會長期深耕公益、協助市府照顧弱勢的付出，給予高度肯定。

暖心福袋貼近需求 「友情價」物資傳遞熱度

為了讓弱勢家戶過個好年，今年的「寒冬送暖福袋」內容特別精挑細選，包含沙拉脫、廣達香肉醬、奈米遠紅外線脖圍、華慈晨曦素香鬆、極致藥膳牛肉鍋、台南關廟刀削麵、五木拉麵、衛生紙、元氣什穀堅果飲、糖鼎黑糖飲、ORION O RICE米餅、ORION起司洋蔥口味洋芋片、格萊天漾製作年糕、沙拉油與菜瓜布等多項民生物資。

值得一提的是，許多物資是由扶輪社友以「友情價」慷慨提供。發放前的準備工作，扶輪社友與朝陽協會也出動近35位志工，自上午起分工裝填、整理、搬運與點收福袋物資，只為讓福袋準時送達每一戶需要的家庭手中。

送暖到最後一哩路 公益精神的世代傳承

本次活動共規劃三場次，首場於萬華區廈安里民活動中心圓滿落幕後，緊接著預計於1月14日在中正區公所、1月18日在萬華區公所陸續登場。針對行動不便的長者，郭昭巖強調，議員服務處與志工將另外安排「家訪送暖」，親自將物資送到家中，把溫暖送到最後一哩路，不讓任何一位需要的人被落下。

郭昭巖也分享了一個動人插曲：去年家訪時，一位扶輪社前總監帶著年幼的孩子一同參與，父子倆挨家挨戶把福袋送到行動不便的長者手中，孩子一路上安靜而專注地協助搬運與遞送，活動結束後更表示「以後也想繼續幫助別人」。讓她有感而發：「公益最珍貴的不只是資源，更是把感恩的心與關懷社會的精神，一代一代傳下去。」

弱勢家庭面對的不只是物資短缺，更包含生活壓力、照顧與就學等多重挑戰，郭昭巖期待市府持續強化地方照顧政策，並與民間團體、企業攜手合作，接住更多有需要的人，也讓台北成為更有溫度、更友善的城市。