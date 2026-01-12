　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

寒冬見暖流！郭昭巖攜手扶輪社串聯民間力量　滿載物資送助弱勢

▲因為有愛，天冷心卻暖，115年「扶輪有愛，迎向朝陽」再度關懷弱勢溫暖人心。(圖／郭昭巖議員辦公室提供。）

▲115年「扶輪有愛，迎向朝陽」寒冬送暖活動正式啟動！市議員郭昭巖攜手扶輪社友、企業與宮廟代表，共同為中正、萬華區弱勢家庭匯聚愛心力量。(圖／郭昭巖議員辦公室提供；下同）

生活中心／綜合報導

隨著農曆春節將至，台北市中正、萬華區再次迎來一場延續十載的溫馨盛事。115年「扶輪有愛，迎向朝陽」寒冬送暖活動於昨（11）日正式起跑，台北市議員郭昭巖再次結合國際扶輪3481地區扶輪社友，攜手台北市朝陽社會關懷協會，並串聯多方民間力量，為在地弱勢家庭備齊生活物資，要在年節前夕，將實質的關懷送到最需要的人手中。

多方協力　串聯宮廟、企業共築愛心網

這場深耕地方十餘年的公益活動，已成為中正、萬華區歲末的重要支柱。今年除了郭昭巖議員創立的「朝陽社會關懷協會」外，主辦社為台北龍山扶輪社，並串聯雙園扶輪社、台北市永恆扶輪社、中和福益扶輪社、台北市婦女會、臺北科技大學EMBA愛樂社，以及采聲科技股份有限公司、艋舺龍山寺、台灣省城隍廟、凱達大飯店、格萊天漾大飯店等宮廟與企業，共同募集物資。

郭昭巖特別感謝扶輪社友與民間夥伴「年年回來、持續相挺」，這份堅持非常不容易。台北市長蔣萬安上任後曾兩度親自蒞臨現場，今年雖因公務繁忙改由社會局長代表出席，但也特別對扶輪社友與朝陽協會長期深耕公益、協助市府照顧弱勢的付出，給予高度肯定。

暖心福袋貼近需求　「友情價」物資傳遞熱度

為了讓弱勢家戶過個好年，今年的「寒冬送暖福袋」內容特別精挑細選，包含沙拉脫、廣達香肉醬、奈米遠紅外線脖圍、華慈晨曦素香鬆、極致藥膳牛肉鍋、台南關廟刀削麵、五木拉麵、衛生紙、元氣什穀堅果飲、糖鼎黑糖飲、ORION O RICE米餅、ORION起司洋蔥口味洋芋片、格萊天漾製作年糕、沙拉油與菜瓜布等多項民生物資。

值得一提的是，許多物資是由扶輪社友以「友情價」慷慨提供。發放前的準備工作，扶輪社友與朝陽協會也出動近35位志工，自上午起分工裝填、整理、搬運與點收福袋物資，只為讓福袋準時送達每一戶需要的家庭手中。

▲因為有愛，天冷心卻暖，115年「扶輪有愛，迎向朝陽」再度關懷弱勢溫暖人心。(圖／郭昭巖議員辦公室提供。）

送暖到最後一哩路　公益精神的世代傳承

本次活動共規劃三場次，首場於萬華區廈安里民活動中心圓滿落幕後，緊接著預計於1月14日在中正區公所、1月18日在萬華區公所陸續登場。針對行動不便的長者，郭昭巖強調，議員服務處與志工將另外安排「家訪送暖」，親自將物資送到家中，把溫暖送到最後一哩路，不讓任何一位需要的人被落下。

郭昭巖也分享了一個動人插曲：去年家訪時，一位扶輪社前總監帶著年幼的孩子一同參與，父子倆挨家挨戶把福袋送到行動不便的長者手中，孩子一路上安靜而專注地協助搬運與遞送，活動結束後更表示「以後也想繼續幫助別人」。讓她有感而發：「公益最珍貴的不只是資源，更是把感恩的心與關懷社會的精神，一代一代傳下去。」

弱勢家庭面對的不只是物資短缺，更包含生活壓力、照顧與就學等多重挑戰，郭昭巖期待市府持續強化地方照顧政策，並與民間團體、企業攜手合作，接住更多有需要的人，也讓台北成為更有溫度、更友善的城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

寒冬見暖流！郭昭巖攜手扶輪社串聯民間力量　滿載物資送助弱勢

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

寒冬見暖流！郭昭巖攜手扶輪社串聯民間力量　滿載物資送助弱勢

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

【金門火舞失控瞬間】舞者遭噴火燒臉　緊急送回台灣治療

公益熱門新聞

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝

寒冬見暖流！郭昭巖號召送助弱勢

阿凱分享戒癮弟兄手作點心

王令麟感謝各界齊力送愛部落17年

耕建築董座推「愛到最高點」替偏鄉學童圓夢

王令麟與更生人阿凱的十年同行

秦慧珠辦公益園遊會關懷弱勢

銀髮海嘯來襲　企業社會責任新解方曝光

國泰＋逆風　用生命故事感動學生

陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

楊貴媚站台守護偏鄉長輩

2025歐德集團手護星願愛在花蓮

阿凱助更生人迎接全新人生

頂新和德文教救助南投老人飯廳

更多熱門

相關新聞

嘉義救國團工青隊　羅玉函就任新會長

嘉義救國團工青隊　羅玉函就任新會長

救國團嘉義社會工商青年社會服務隊的11日舉辦新、卸任會長交接典禮，新任會長羅玉函也於卸任會長熊千綺手中接下印信正式上就任，交接典禮匯聚多位重要嘉賓，包括救國團的指導委員、長官及歷任會長等，現場氣氛熱烈。

機車突鬼切！路口與BMW轎跑擦撞

機車突鬼切！路口與BMW轎跑擦撞

人美心也美！街頭見啦啦隊女神「親發送熱食」

人美心也美！街頭見啦啦隊女神「親發送熱食」

桃園社會局送暖　發睡袋、外套助街友避寒

桃園社會局送暖　發睡袋、外套助街友避寒

走進社區守護安全　長濱警關懷長者用路風險

走進社區守護安全　長濱警關懷長者用路風險

關鍵字：

暖新聞公益愛心雲送暖扶輪社台北市議員郭昭巖萬華區中正區弱勢關懷地方政治台北市社會局

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面