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Uber禽獸司機超哈「英大使館女員工」　趁酒醉性侵勒死棄屍…2年後判究極死刑

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▲2017年英國駐黎巴嫩大使館工作女子遭到當地uber司機先姦後殺。（圖／翻攝自推特）

▲2017年英國駐黎巴嫩大使館工作的戴克絲遭到當地uber司機先姦後殺。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

2017年在英國駐黎巴嫩大使館工作的英國女子戴克絲（Rebecca Dykes），當時同事結束歡送會後返家，沒想到卻被發現陳屍在首都貝魯特東部的一處高速公路旁。法醫表示，戴克絲死前遭到人用繩子勒過，並且遭到性侵，兇手赫蘇（Tarek Hesso）落網後，近日宣布最後判決「死刑」。

綜合外媒報導，赫蘇當時遭到逮捕時，承認當晚戴克絲叫到自己所開的Uber，趁她有酒意在後座睡著時企圖性侵，但女方醒來之後激烈反抗，並且逃出車外尖叫，赫蘇擔心被發現於是拖回汽車後座，一怒之下將戴克絲勒死。據悉，赫蘇2015年至2017年因為吸食毒品遭到逮捕，出獄後成功躲過法律成為Uber司機。

當時30多歲的戴克絲在英國駐黎巴嫩大使館工作，擔任國際發展部的經理，案發後不少同事相當震驚。大使館1日發表聲明提到，戴克絲是個才華洋溢、熱心奉獻的人道主義者，她的專長、專業、熱情改善了許多人。法院的最後的判決可以讓她的親友帶來一些釋懷，但英國政府仍反對任何情況下的死刑」。

兇手赫蘇在被逮捕時被問「你還是人嗎？」他回答：「我禽獸不如。」如今最後判決出爐，赫蘇將被判死刑定讞。人道組織表示，黎巴嫩政府都會將嫌犯判死刑，但2004年開始就未執行過至今。

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