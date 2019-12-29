影／被女友狠甩！高三男護欄一跳「砸中路過女學生」…她胸椎重創急送醫

▲高三男學生被女友甩了後，便從學校護欄上跳下。（圖／翻攝自我們視頻）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名就讀高三的張姓男學生近日因為和侯姓女友分手，心情鬱悶之下便衝動地從2樓護欄跳下輕生；不料一名女同學剛好從底下經過就遭到張男狠壓，導致胸椎嚴重受創被緊急送醫治療。張男則是受傷骨折，傷勢相比之下較不嚴重。目賭一切的學生嚇壞指出，沒想過男生會做出如此激進的舉動，所以才沒有及時拉住他。

▼目擊者說，男生動作太快，來不及拉他一把。（圖／翻攝自我們視頻）

據《新京報》報導，陝西省漢中市一名張姓男高中生因為被女友甩了，所以選擇跳樓了結生命。他的侯姓前女友表示，自己先前有向男生表明想努力讀書拚高考，不希望因為戀愛耽誤課業，所以果斷提出了分手，結果張男不願接受。25日當天，張男出現在侯女教室門口請求復合被拒絕，情緒不穩之下就衝到走廊，並且爬上2樓護欄一躍而下。

不料樓下剛好有一名女學生經過，當場遭到張男壓中，導致胸椎嚴重受傷，目前仍在搶救中，張男則是輕微骨折。當時在走廊上的學生都說，事情發生太快了，根本來不及反應，就眼睜睜見到張男掉下去，「大家想拉都拉不住。」

▼無辜被砸中的女同學仍在醫院搶救中。（圖／翻攝自我們視頻）

校方27日回應，雙方家長知道男女學生是情侶關係後，有單獨和他們溝通過，女方最後才決定要分手，「之前就感覺他（張男）有點異常，沒想到放學就出事了。」

不少網友得知原委後紛紛留言說，「胸椎骨折恐怕會導致下肢癱瘓，就算不是爆裂骨折，也會留下後遺症」、「自殺還要連累別人...」、「男生跳樓砸到女生才得到緩衝了吧」、「感覺男生是故意做給女生看的」、「真的是恐怖情人，還想情緒勒索另一半」、「無辜女學生的後半輩子可能要男生出錢養了」、「2樓跳樓？」、「自私自利的男同學」。

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