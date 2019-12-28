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逛街互送禮物！男友衣服貴400...閨蜜神邏輯「早點放生吧」　研究生傻眼

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▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友上周與女友逛街約會，途中掏錢買了對方看中的袋子，後來女友也回送一件衣服，原本一件甜蜜又單純的事，因為衣服比袋子貴400塊錢，竟被女方閨蜜大作文章，甚至勸放生，錯愕的他忍不住發文求問，「只有我覺得這套邏輯很神奇嗎？」

男網友在PTT娓娓道來，昨天他與女友聊天時，發現對方語氣不太對，由於詢問未果，他只好慢慢推敲，是哪裡出了問題，直到今天他又問了一次，女友才終於鬆口。

請繼續往下閱讀...

上周兩人逛街約會時，先是女友看上一個袋子，他直接掏錢買下，後來他逛到一件衣服，覺得圖案很好笑，所以對方也買來回送，其實就是一個簡單的故事，但不同人卻有全然不同的解讀。

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po提到，「她閨蜜跟她的男友露出驚訝的表情，問我女友怎麼送東西給我？還說那衣服比袋子貴400塊，我一定是故意的，然後覺得女生買東西送給男生很扯，又不是什麼特別節日，同時也覺得我很摳，乾脆把彼此當成經驗早點放生吧，反正我現在在準備的研究所，感覺未來也沒有什麼出路。」

一席話讓他相當不服，直言「妳喜歡讓妳男朋友付錢，然後高喊男女應該經濟獨立、男女平等想吃女權自助餐這就算了，可以不要把妳這神奇的邏輯灌輸給別人嗎？而且一個系好不好，我想不單單只看它畢業後可以賺多少錢，是它可以帶給你什麼樣的知識，可以學到什麼才是重要的，不然如果套妳這個邏輯，所有社會科學類的研究所都可以停掉了！」

對此，鄉民紛紛回應，「我覺得沒話找話吧？不過她閨蜜的觀念，我是不太能接受啦」、「你女友沒有笑笑就好，我覺得這才是最大的隱憂」、「這是原生觀念，以後只會越來越嚴重」、「征服她閨蜜解決後患」、「閨蜜邏輯多奇怪不重要，重要是你女友被影響了」。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示

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