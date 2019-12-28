不滿女友想分手持槍談判開槍襲警男子　南檢2萬元交保

▲55歲陳姓男子不滿黃姓女友想分手，持槍到黃女家中談判，對據報查處的員警開槍，被員警奮勇徒手制服逮捕，起獲作案手槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因不滿女友想分手，持槍侵入女友住處，並開2槍襲警的55歲陳姓男子，台南地檢署檢察官黃銘瑩偵訊後，認陳嫌犯罪嫌疑重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保2萬元，並要求被告不得對被害人及其家屬再有非法行為，亦請轄區員警加強查訪。

南檢指出，陳姓被告於12月26日持槍侵入前女友住處，轄區員警獲報後立即前往現場，並於當日依法逮捕後解送台南地檢署，南檢於12月27日立即分案指派黃銘瑩檢察官進行偵辦，經檢察官重新檢視卷證，並再次傳喚被告到庭，訊問後認被告犯罪嫌疑重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保2萬元，並要求被告不得對被害人及其家屬再有非法行為，亦請轄區員警加強查訪。

警方說，55歲陳姓男子不滿黃姓女友想分手，持槍到黃女家中談判，由於女友拒絕談判，陳嫌氣憤之下打破一樓玻璃後，持槍進入女友家中，市警三分局安佃派出所警員許文和接獲報案後趕至現場，陳嫌見警方到來難逃法網，當場大喊要與員警同歸於盡後，持槍朝員警開槍，所幸警員許文和機警閃開後，撲上去以身體壓制犯嫌，歷經一番搏鬥後順利壓制陳嫌，安佃所長祝岩亦趕至現場協助逮捕，逮捕過程中造成許員左手小拇指及大腿撕裂傷，所長祝岩左手腕擦傷，警方鑑識小組獲報立即趕至現場，當場起獲黑色改造手槍1把、子彈8發（含已擊發2發），即將陳嫌人槍帶案偵訊。

經警方調查，陳嫌從事粗工，自稱與女友近日感情生變，懷疑女友另有新歡，於是持死去友人寄放在他家的槍至現場談判，但因談判過程不順，便先以鐵鎚敲破女友家中玻璃後，持槍要脅女友時，所幸警方即時趕到將其壓制逮捕，現場並未造成人員死亡。全案偵訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。