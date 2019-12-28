女兒受虐失蹤10年「託夢媽媽」　前夫家化糞池一挖驚見白骨！

▲印尼女失蹤10年，託夢媽媽找到白骨。（圖／翻攝自detik）

記者錢玉紘／綜合報導



印尼日惹市班圖爾（Bantul）的一個村莊中，女居民賽麗莎（Ayu Shelisa）在10年前失蹤，毫無消息。她的51歲母親梅達寧西（Anik Maidarningsih）前陣子「夢到」女兒在其前夫家後面徘徊，認為這是女兒在指引，警方果然於23日在賽麗莎前夫家後方的化糞池，找到一具白骨。

印尼媒體《Detik》報導，賽麗莎在2006年與蘇山托（Edi Susanto）結婚，一開始還算和睦，但是2009年之後，鄰居們就再也沒見到過她，蘇山托則表示兩人已離婚。但是，賽麗莎離婚後並沒有回到娘家，也沒有和任何朋友聯絡，完全人間蒸發，警方雖然曾派人搜索，但是都找不到，只好擱置此案，就這樣過了10年，大家只能猜測她可能已經身亡。

不過，賽麗莎的父母卻始終無法放下寶貝女兒。梅達寧西提到，最近她常常作夢，夢到女兒就在其前夫的房子後面，而且一直都做同樣的夢，讓她深信這是女兒來「託夢」，於是向警方求救，希望他們重新調查。

當地警方在23日展開地毯式搜索，把蘇山托的老家前前後後仔細搜查了一片，果然在房子後方的化糞池中，找到一具人類的骸骨，並且在蘇山托家裡找到一封遺書，內容顯示賽麗莎是自殺。骸骨送驗後，也確定就是賽麗莎的屍體，警方高度懷疑兇手是蘇山托。

但是，蘇山托已經今年11月自殺，班圖爾犯罪小組組長里可（Riko Sanjaya）指出，蘇山托在遺書中寫道「要去找賽麗莎了」，而蘇山托的父親瓦魯悠（Waluyo）也坦承，兒子在生前有說，賽麗莎的屍體就在家中的某處，「他的爸爸感到非常震驚，但不敢多問媳婦怎麼死的」。



目前所有證據都顯示主要嫌犯是蘇山托，警方指出，由於蘇山托已經自殺身亡，案件可能很快就會結案，但仍希望有更多證人出面，目前也持續審問蘇山托的父親。

梅達寧西則說，女兒以前常常哭訴自己被丈夫虐待，還被香菸燙傷，想要離婚，但做為父母只能給建議，「我從沒想過他會真的傷害我女兒」。