選戰倒數14天！黨政人士：兩大黨若不過半「國眾聯盟」必然產生





▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數14天，藍綠兩大黨力拼國會過半，台北市長柯文哲則是率領台灣民眾黨衝刺選情，盼成為國會關鍵少數。黨政人士評論，韓營近期和柯營立場整合，若最終開票結果藍綠兩黨都未過半，「國眾聯盟」必然產生。

柯文哲自去年九合一選後槓上新潮流，時不時就要在受訪時點名新潮流開嗆。韓國瑜在27日的政見會中也點名新潮流大罵，「新潮流借雞生蛋，在民進黨裡面控制了民進黨，吃香喝辣，結果白天總統是蔡英文，晚上總統是新潮流」。

對此，有黨政人士評論，韓國瑜扯新潮流架空蔡英文的說法，完全跟柯文哲慣用論述如出一轍。對民進黨的選票衝擊有多少令人存疑，但更明顯的用意是與柯營立場整合，讓「韓粉」跟「柯粉」進行匯流。

民眾黨後援會台東執行長林冠任日前公開宣稱討厭民進黨攻擊柯文哲、力挺韓國瑜。黨政人士指出，這是個重要訊號。雖然柯文哲基於民眾黨選票最大化的角度，想要稍微維持模糊性，緊急由柯媽發言投英來平衡，但這事所不能忽視的是，民眾黨骨幹幹部對民進黨的敵視，與未來在國會的結盟意向。

黨政人士進一步指出，攤開民眾黨區域及不分區立委提名名單，大部份都是缺少綠營脈絡、或甚至仇視民進黨人士，在未來國會合作的傾向性上，必然是親藍大於親綠。

黨政人士分析，站在柯文哲挑戰2024大位的佈局觀之，目前總統由蔡英文連任的態勢明顯，若柯能主導國會在野聯盟搶佔過半席次，仰攻執政黨，其政治影響力必然比作為執政黨的合作政黨來得大得多，故若國民兩黨均不過半，民眾黨又取得相當席次，複製「國親聯盟」的「國眾聯盟」，其產生是幾乎必然的事情。