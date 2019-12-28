曝謝長廷見解放軍少將？　綠營嗆：抬頭挺胸、不必卑躬屈膝的好例子





▲謝長廷、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋與文傳會主委程美華28日召開「謝長廷，踹共！」記者會，稱謝長廷在2012年及2013年赴大陸及香港訪問，與2名解放軍重要將領李曉華與辛旗餐敘。面對藍營質疑也曾赴中國大陸見官員，謝長廷透過臉書回擊，同時，也有綠營高層嗆「這些正是抬頭挺胸、不必卑躬屈膝的好例子」。

面對藍營的質疑，綠營高層表示，國民黨攻這一點，實在是自曝其短，因為這些其實都是兩岸交流可以抬頭挺胸，不必卑躬屈膝的好例子。

謝長廷27日透過臉書回應相關質疑，他提出7點自己與韓國瑜不同之處回擊。首先是韓國瑜2019年去香港時，已經是高雄市長，代表高雄市民，而自己不是。第二，韓國瑜去香港的時間是2019年3月，是在習近平二個月前要求台灣接受一國兩制，台灣全民憤怒抗議的時候，韓的行為顯然是對抗台灣人民的意志，「請問2019年一月以後，哪位綠營代表人物去了中國？」

第三，謝長廷指出，去年以來，中國大陸全力封殺台灣參加國際組織，奪我邦交國，逼迫外國航空公司、民間企業必須改名符「一個中國」，韓訪中的時機不適當，「再問，這段時間，大家都選擇跟台灣人民站在一起，有哪位綠營人士訪問中國？」第四，香港反送中運動期間，韓國瑜回應媒體的態度冷漠不關心，而同黨人士竟譴責抗議的年輕人，並為鎮壓合理化，這些帳算在韓身上，加深跟中國大陸一鼻孔出氣的質疑。

第五，謝長廷說，韓國瑜去香港高調進入中聯辦一事，本來可以堂堂正正説明就好，但竟説不清。第六，韓訪陸回台後，不顧市長剛當選，表態參選總統，挾其韓粉大軍，硬是擠掉郭、王、朱等強棒，連同黨支持者都有反彈聲浪，更增加社會想像空間，大家難免懷疑是否中國有一隻看不見的手在推動。最後，加上被視為傾中傾共媒體全力相挺，以及指標性代表人物邱毅等的高調助選更是增加人民反彈和質疑的正當性。

謝長廷強調，反過來看自己，訪問香港時已經卸任一切公職，而且行程公開透明。訪中至今，一直遭受傾中媒體的打擊，遭受邱毅等人不斷的攻擊。這些人民看在眼內，比較之下，黑醋白醋心中自然了然。質疑韓的立場的是人民而不只是綠營，人民有時短暫會被欺騙，但長時間而言，眼睛還是雪亮的，這也是民主道路雖然坎坷，但一路足音不斷的原因。