快訊／郭台銘高雄造勢遭攻擊　立委候選人丟帽並辱罵五字經

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

鴻海董事長郭台銘28日南下高雄，為親民黨立委候選人站台，但就在郭台銘坐在底下聽候選人講話時，突然一位穿著為嘉義縣山區立委候選人簡明廉競選背心，但卻縫有國民黨黨徽的人坐到郭台銘旁邊，格外引人注意，兩人講了幾分鐘後簡明廉先行離席，但就在活動最後一刻，郭台銘準備要離開，簡明廉卻突然跑出來，並大罵髒話，轟郭台銘無情無義，還拿帽子丟他的座車。



▲嘉義縣山區立委候選人簡明廉拿帽子丟郭台銘座車 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲活動進行中簡明廉突出現拿出自己文宣給郭台銘。（圖／記者洪靖宜攝）

郭台銘為親民黨立委候選人站台，活動卻突然出現一名嘉義縣山區立委候選人簡明廉，主動坐到郭台銘旁邊，並且拿了自己的文宣給他，雖然記者並無靠近，但隱約間感覺得出當下氣氛就有些許尷尬，最後兩人在座位上講了幾分鐘後，簡明廉則先離開。

不過就當活動尾聲，郭台銘和支持者拍完照，準備搭車離去時，簡明廉卻突然又出現，但這次他怒氣沖沖，並且狂罵髒話，不斷對郭台銘座車咆哮，詞句中都帶有不雅字眼，並狂罵郭台銘無情無義，最後氣到還拿帽子丟郭台銘的座車。

▲簡明廉認為郭台銘都不理他 。（圖／記者洪靖宜攝）

即使旁人拉住他，還是止不住他怒火，簡明廉向記者表示要拜訪郭台銘，但郭辦都不理他，他大怒「他竟然這樣對我，當時幫了他很多，但現在要拜訪他都不理他」，他說特別從嘉義下來高雄，認為郭台銘一直推託，大罵「今天終於認識他了」。而親民黨立委候選人蘇博廷也為郭台銘講話，認為他的訴求郭董都有放心上，當場跟他吵了起來，最後兩人在旁人勸說下才結束爭吵。

「時間對我們來說完全沒用！」

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