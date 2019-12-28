韓國瑜嗆謝長廷「有違外交官倫理」：怎能對選舉指指點點、妄作評論？

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日受訪時，針對駐日大使謝長廷尚未針對卡神案說明，韓國瑜表示，謝長廷跟楊蕙如關係密切，希望他能夠規勸楊蕙如出來做汙點證人，他也痛批「謝長廷作為中華民國駐日代表，對國內總統大選怎麼可以指指點點、妄作評論呢？這有違外交官倫理，希望謝長廷大使能自愛自重，盡量勸楊蕙如小姐出來當汙點證人，因為太多人民對網軍操作的1450充滿憤怒。」

針對在政見會中拋出的「勞退政策」引發綠營質疑，韓國瑜也進一步說明，例如月收入三萬以下的勞動階層，希望他們能自提3%，大概900元左右，政府相對也出900元，因此，政府一年大概花1萬800元，勞工對出1萬800元，雇主出6％，幫助所有勞工做退休準備。

對於「庶民工程」的內容，韓國瑜表示，由於很多廣大庶民，包括批發、零售、物流、餐飲、樂活等，他們想提升自己，限於資源不夠，政府考量成立「庶民顧問輔導團」，提供如數據、科技、市場開放等內容，來幫助庶民經濟。第二，希望庶民經濟注入活水，政府能挹注更多資源，甚至考慮把經濟部中小企業處預算、位階提高，因為庶民經濟跟人民生活貼近、占比也相當大，他們希望產業升級，政府可以來幫助他們。

針對韓國瑜在政見會上宣示「若貪污就關到死」，遭前總統陳水扁嗆「說肖話」，韓國瑜僅說「謝謝」，沒有多做回應。

▲「H夾克」2020鋼鐵愛心拍賣大會韓國瑜會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）