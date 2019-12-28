講錯繼續講！韓國瑜跳針「倒4萬家公司」　政委無奈：澄清無數次是殭屍公司





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數，三場總統政見會也在27日晚間落幕。總統蔡英文在政見會上痛批韓國瑜講話沒根據，就算政府解釋無數次，「你講錯的繼續講錯、講歪的繼續講歪」。面對韓國瑜第三度跳針批評蔡政府讓民間倒了四萬家公司，財經政委龔明鑫也只能無奈再解釋，倒閉的都是殭屍公司。

韓國瑜3場政見發表會狂「跳針」，3度指出明年台灣將倒4萬家公司，強調工廠、工作機會將受影響。面對韓國瑜跳針指控，經濟部也第3度回應，所謂的四萬家公司倒閉，是因應國際洗錢防制規定，清查解散殭屍公司導致解散數增加，「殭屍公司沒有營業，不會造成失業」。

財經政委龔明鑫25日在韓國瑜第二度錯誤質疑公司倒閉時就表示，經濟部已經解釋過無數次，這是因為執行洗錢防制而解散的殭屍公司，並不會影響就業，「連韓市長的高雄市政府也都澄清過，提醒韓市長要多了解實際情況」。他當時說道，期待下次政見發表會，韓國瑜不會再有始終未更新的資訊，和重複錯誤訊息的情況產生。

不過，顯然韓國瑜並沒有聽到龔明鑫的呼籲，27日的政見會上第三度跳針喊「倒4萬家公司」。對此，龔明鑫無奈再回應，經濟部已多次澄清，公司及工廠家數解散數增加是因為配合國際組織洗錢防制，解散殭屍公司所致。今年到10月為止解散公司為32,391家，扣除13,225家殭屍公司，公司解散數與往年相較並無異常。

龔明鑫強調，事實上，無論是公司或工廠家數，都呈現持續淨成長。而且，由失業人數觀察，2018年因工作場所歇業或業務緊縮的失業人數，是近18年來最低的10.3萬人，比2008到2015年平均每月17.5萬人更低。