　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文被架空是真的？余天昔爆「她被新潮流綁架」　20秒影片曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在政見會上批評對手蔡英文被架空，還點名「新潮流架空總統」，引發綠營不滿，28日紛紛發言反擊。不過，民進黨立委余天今年1月在政論節目上爆料，他曾當面跟蔡總統提過這件事，但對方只是搖搖頭，充滿無奈。

韓國瑜在第三次政見會上指控，總統蔡英文被架空，只有白天當總統，晚上則由新潮流幕後影響力最大的民進黨秘書長邱義仁當總統。

期間，韓國瑜還拿出「新潮流百官圖」，點名邱義仁、蔡其昌、陳菊及許明春等人，指新潮流控制整個民進黨，再藉由民進黨控制整個中華民國。

▲▼第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

▲第三場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜亮出「新潮流百官圖」。（圖／中選會）

總統蔡英文28日親上火線反擊，「唉…韓國瑜果然是很奇怪的奇才，他對民進黨的解讀也實在是很荒謬啦。」副手賴清德面對鏡頭，也笑笑回應「韓國瑜隨便說說，你也要相信？」

不過，有網友挖出民進黨立委余天今年初上《鄭知道了》的片段，發現「蔡英文遭架空」一說最早並非出自韓國瑜。

當時余天在節目上爆料，「我們一般人看其實都知道，總統旁邊的人不管大位小位，都是他們（新潮流）的人，其實我也當面跟蔡總統提過，我說你根本就被新潮流給綁架了，她也搖頭。」

如今余天28日又被問到同樣問題，當場反問媒體「韓國瑜講的阿？民進黨不用他擔心啦！」

▲▼蔡英文被架空是真的？余天昔爆「她被新潮流綁架」　20秒影片曝光。（圖／翻攝自節目《鄭知道了》）

▲余天1月曾爆「蔡英文被新潮流綁架」，還向主持人強調「真的，我絕對沒騙你」。（圖／翻攝自節目《鄭知道了》）

ET快訊
恐嚇勒索館長、余天　「小林」本尊現身警局曝內幕
驚覺「排便習慣」變了！　他照胃鏡揪「這病」...半年後走了
第一步做對是關鍵！韓國超夯卸妝霜正確用法「6步驟」曝光
人妻睡夢中「手機突爆炸」活活燒死！　鄰居驚曝：她有這個壞習慣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宋楚瑜重批反滲透法：民進黨為何如此暴衝？

蔡英文被架空是真的？余天昔爆「她被新潮流綁架」　20秒影片曝光

宋楚瑜化身葉問合體館長　痛批國民黨：到大陸騙吃騙喝、丟蔣經國的臉！

HBL／前松山隊友交手　許皓翔對決許浩翔

羅智強批「走投無路才歸隊」　王金平：一笑置之

韓國瑜脫下「原味H外套」　女韓粉砸100萬買了：感受到韓的溫暖，好幸福

酸洪慈庸「忙著生小孩」　郭台銘在高雄親口回應了！

輔選黃韻涵民眾高喊「韓國瑜當選」　郭台銘和王金平兩人冷處理

台南溪北選情三腳督　顏耀星：我竄升成第2立委大黑馬

到台南站台蔡淑惠　張善政：下架民進黨讓好的立委進入立法院

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

宋楚瑜重批反滲透法：民進黨為何如此暴衝？

蔡英文被架空是真的？余天昔爆「她被新潮流綁架」　20秒影片曝光

宋楚瑜化身葉問合體館長　痛批國民黨：到大陸騙吃騙喝、丟蔣經國的臉！

HBL／前松山隊友交手　許皓翔對決許浩翔

羅智強批「走投無路才歸隊」　王金平：一笑置之

韓國瑜脫下「原味H外套」　女韓粉砸100萬買了：感受到韓的溫暖，好幸福

酸洪慈庸「忙著生小孩」　郭台銘在高雄親口回應了！

輔選黃韻涵民眾高喊「韓國瑜當選」　郭台銘和王金平兩人冷處理

台南溪北選情三腳督　顏耀星：我竄升成第2立委大黑馬

到台南站台蔡淑惠　張善政：下架民進黨讓好的立委進入立法院

床上壞壞「猛撞好神勇」？醫警告子宮「整個壞掉」恐不孕

新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅

李現「無名指戴戒指」原因超爆笑　台上放閃粉絲：寵妳們呀！

CBA／林書豪猛砍33分白搭　首鋼遭同曦王睿5.3秒準絕殺

HAHA等6年奪SBS演藝大賞！《RM》得獎池錫辰致詞劉在錫狂催

宋楚瑜重批反滲透法：民進黨為何如此暴衝？

對嘴哥伴王美惠掃街　巧遇蔡壁如、學姐黃瀞瑩　雙方親切大合照

嘉義鐵線連辦8年捐血活動　預計募集3萬血袋

「珍蜜11號」有如綠寶石　梁立定奪高樹蜜棗節評鑑冠軍

企排明星賽／近2千人嗨翻最高票價秒殺　名古屋狼犬規劃來台打聯賽

政治熱門新聞

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

立委候選人簡明廉　丟帽攻擊郭台銘

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

吳子嘉民調結果「蔡英文得票不理想」

藍軍選情慘！黃創夏：黨中央完全解體

收服韓黑！韓國瑜上《博恩》5天觀看飆420萬

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

韓國瑜「庶民經濟希望工程」　花1分鐘313字解釋

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

圖／謝長廷中國大陸行程全曝光

全文／蔡英文狂轟：韓總機633、推販毒立委

快訊／韓國瑜拍賣「原味H外套」100萬得標創紀錄

韓國瑜跳針「倒4萬家公司」　政委無奈：澄清無數次是殭屍公司

更多熱門

相關新聞

恐嚇館長、余天　小林到警局說明

恐嚇館長、余天　小林到警局說明

新北市第3選區候選人余天、館長陳之漢27日收到恐嚇信，對方分別向2人各勒索20萬及15萬元，結尾更附上「亞昕國際有限公司」公司帳戶。亞昕國際負責人林姓男子28日趕到警局說明，表示自己根本沒有寄恐嚇函，帳戶原本是提供配合店家匯款，懷疑是有仇家拿他的名義故意陷害。

韓國瑜被叫草包「我根本不在乎」親回桃色緋聞！

韓國瑜被叫草包「我根本不在乎」親回桃色緋聞！

女韓粉砸100萬！買走韓國瑜「原味外套」

女韓粉砸100萬！買走韓國瑜「原味外套」

小英台中造勢5萬人　綠競總：實在報數

小英台中造勢5萬人　綠競總：實在報數

朱侯牽手李翁月娥「突破藍綠」

朱侯牽手李翁月娥「突破藍綠」

關鍵字：

余天韓國瑜蔡英文新潮流2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面