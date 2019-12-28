蔡英文被架空是真的？余天昔爆「她被新潮流綁架」　20秒影片曝光

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在政見會上批評對手蔡英文被架空，還點名「新潮流架空總統」，引發綠營不滿，28日紛紛發言反擊。不過，民進黨立委余天今年1月在政論節目上爆料，他曾當面跟蔡總統提過這件事，但對方只是搖搖頭，充滿無奈。

韓國瑜在第三次政見會上指控，總統蔡英文被架空，只有白天當總統，晚上則由新潮流幕後影響力最大的民進黨秘書長邱義仁當總統。

期間，韓國瑜還拿出「新潮流百官圖」，點名邱義仁、蔡其昌、陳菊及許明春等人，指新潮流控制整個民進黨，再藉由民進黨控制整個中華民國。

▲第三場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜亮出「新潮流百官圖」。（圖／中選會）

總統蔡英文28日親上火線反擊，「唉…韓國瑜果然是很奇怪的奇才，他對民進黨的解讀也實在是很荒謬啦。」副手賴清德面對鏡頭，也笑笑回應「韓國瑜隨便說說，你也要相信？」

不過，有網友挖出民進黨立委余天今年初上《鄭知道了》的片段，發現「蔡英文遭架空」一說最早並非出自韓國瑜。

當時余天在節目上爆料，「我們一般人看其實都知道，總統旁邊的人不管大位小位，都是他們（新潮流）的人，其實我也當面跟蔡總統提過，我說你根本就被新潮流給綁架了，她也搖頭。」

如今余天28日又被問到同樣問題，當場反問媒體「韓國瑜講的阿？民進黨不用他擔心啦！」

▲余天1月曾爆「蔡英文被新潮流綁架」，還向主持人強調「真的，我絕對沒騙你」。（圖／翻攝自節目《鄭知道了》）