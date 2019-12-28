宋楚瑜化身葉問合體館長　痛批國民黨：到大陸騙吃騙喝、丟蔣經國的臉！

▲宋楚瑜、館長合體直播。（圖／翻攝館長Youtube）



記者呂欣玫／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜28日與館長合體開直播，談到國民黨不分區立委名單時，他痛批，國民黨兩岸問題上為什麼引起爭議？因為太多買辦階層，「這些人到大陸騙吃騙喝，丟過去蔣經國先生的臉！」

宋楚瑜今天身穿葉問功夫裝，因為葉問的基本功夫就是不輕易出手，也代表館長要問什麼問題，他都可以輕易表達出來。館長問及對國民黨不分區名單、總統候選人的看法時，宋楚瑜表示，他今天不要去談那一個「個人」而已，但國民黨兩岸問題上為什麼引起爭議？他頓時情緒激動地痛批，「太多買辦階層！這些人到大陸騙吃騙喝，丟過去蔣經國先生的臉！」

宋楚瑜說，現在的國民黨在兩岸關係上失去人民的信任，他強調，底線就是任何現狀的改變必須要得到台灣2300萬人以公開自由的方式表達，這是基本的底線，但有2個諒解，第一，對岸必須要承認中華民國政府存在的事實；第二，雙方都了解兩岸之間在制度、經濟、社會上有差異，兩岸都不可能會相互放棄這些差異。

館長也於節目尾聲稱讚，宋楚瑜絕對是一個有能力的人，是真正可以去請益的老師，他就是一個台灣的活歷史，難怪民進黨要請他去當資政，另外，宋楚瑜今天從頭到尾問蔡英文、問韓國瑜，但沒有一個字是在攻擊人家的。