深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查　286人納管守住安全底線

▲台南市社會局於深夜啟動全市街友大普查，結合警政與民間團體深入街頭，關懷街友夜間安全與生活需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為關懷街友人身安全與基本生活權益，台南市長黃偉哲高度重視街友議題，責成社會局於12月23日深夜11時啟動「全市街友大普查」行動，由社會局結合警政單位與民間團體力量，深入公園、街頭與巷弄，全面掌握街友現況，強化夜間安全與後續照顧措施。

黃偉哲表示，街友同樣是城市的一份子，保障其人身安全與基本生活權益，是市府責無旁貸的責任。透過定期且完整的普查，能即時掌握街友分布、健康狀況與實際需求，作為後續安置、醫療與就業輔導的重要依據，降低憾事發生風險。

本次普查過程中，社工人員於公園附近關懷到一名長期露宿的街友阿明（化名）。阿明坦言，因擔心夜間安全，長期無法安穩入眠。社工除即時提供保暖物資，也耐心傾聽其心聲。阿明感動表示，已經很久沒有人如此關心他的狀況，讓他重新燃起對生活的希望。

社會局長郭乃文指出，類似阿明的處境每天都在街頭上演，此次大普查不僅是人數清查，更特別聚焦街友夜間安全、身體健康狀況，以及是否面臨暴力或意外風險。普查同步進行關懷訪視，提供必要物資、醫療轉介與安置資訊，陪伴街友逐步走向較為穩定的生活，也鼓勵有意願者接受後續服務。

社會局說明，目前台南市列冊街友共286人，其中露宿街頭者182人。市府近年持續推動多元街友服務，包括生活自立支援服務中心、生活重建服務中心、緊急安置、臨時住宿、就業媒合與心理支持等措施。未來也將依據本次普查結果，滾動式檢討相關政策，強化跨局處合作，打造更具包容與安全的城市環境。

社會局同時呼籲，市民若發現需要協助的街友朋友，可通報社會局或撥打1999市民專線，讓市府即時介入，共同守護每一位市民的安全與尊嚴。