地方 地方焦點

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查　286人納管守住安全底線

▲台南市社會局於深夜啟動全市街友大普查，結合警政與民間團體深入街頭，關懷街友夜間安全與生活需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

為關懷街友人身安全與基本生活權益，台南市長黃偉哲高度重視街友議題，責成社會局於12月23日深夜11時啟動「全市街友大普查」行動，由社會局結合警政單位與民間團體力量，深入公園、街頭與巷弄，全面掌握街友現況，強化夜間安全與後續照顧措施。

黃偉哲表示，街友同樣是城市的一份子，保障其人身安全與基本生活權益，是市府責無旁貸的責任。透過定期且完整的普查，能即時掌握街友分布、健康狀況與實際需求，作為後續安置、醫療與就業輔導的重要依據，降低憾事發生風險。

▲台南市社會局於深夜啟動全市街友大普查，結合警政與民間團體深入街頭，關懷街友夜間安全與生活需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次普查過程中，社工人員於公園附近關懷到一名長期露宿的街友阿明（化名）。阿明坦言，因擔心夜間安全，長期無法安穩入眠。社工除即時提供保暖物資，也耐心傾聽其心聲。阿明感動表示，已經很久沒有人如此關心他的狀況，讓他重新燃起對生活的希望。

社會局長郭乃文指出，類似阿明的處境每天都在街頭上演，此次大普查不僅是人數清查，更特別聚焦街友夜間安全、身體健康狀況，以及是否面臨暴力或意外風險。普查同步進行關懷訪視，提供必要物資、醫療轉介與安置資訊，陪伴街友逐步走向較為穩定的生活，也鼓勵有意願者接受後續服務。

▲台南市社會局於深夜啟動全市街友大普查，結合警政與民間團體深入街頭，關懷街友夜間安全與生活需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局說明，目前台南市列冊街友共286人，其中露宿街頭者182人。市府近年持續推動多元街友服務，包括生活自立支援服務中心、生活重建服務中心、緊急安置、臨時住宿、就業媒合與心理支持等措施。未來也將依據本次普查結果，滾動式檢討相關政策，強化跨局處合作，打造更具包容與安全的城市環境。

▲台南市社會局於深夜啟動全市街友大普查，結合警政與民間團體深入街頭，關懷街友夜間安全與生活需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局同時呼籲，市民若發現需要協助的街友朋友，可通報社會局或撥打1999市民專線，讓市府即時介入，共同守護每一位市民的安全與尊嚴。

12/24 全台詐欺最新數據

柴刀男隨機砍人！吸到腦壞掉　闖超商自摔畫面曝
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光
嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

台南—沖繩直航啟航黃偉哲迎接首批日客

台南—沖繩直航啟航黃偉哲迎接首批日客

繼「台南—熊本」航線於23日首航後，台南國際航線再傳好消息。每週四、日直飛日本沖繩的「台南—沖繩」航線25日正式啟航，台南市長黃偉哲上午出席於台南航空站舉辦的首航儀式，與多位貴賓及首航旅客齊聚一堂，親自迎接首批來自沖繩的日本旅客，為台南國際空運寫下新里程碑。

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

台南直飛日本熊本今首航！黃偉哲宣布國際航線再添里程碑

台南直飛日本熊本今首航！黃偉哲宣布國際航線再添里程碑

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

關鍵字：

黃偉哲街友大普查

讀者迴響

