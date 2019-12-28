宋楚瑜重批反滲透法：民進黨為何如此暴衝？

▲親民黨總統候選人宋楚瑜28日重批反滲透法定義不清。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對立法院27日朝野協商討論《反滲透法》草案但最後仍無共識，親民黨總統候選人宋楚瑜28日受訪時認為，民進黨力推反滲透法，希望趕在國會會期結束前三讀通過，他實在無法理解，民進黨為何如此暴衝？應該等到大選結束後新民意出現再來立法較為適當；另外，全世界沒有任何一個國家，是由總統宣布要哪一天通過國家安全法案，蔡英文總統的作為是聞所未聞。

宋楚瑜28日上午到桃園市中壢區真善美社福基金會造訪，關心收容老弱憨兒設施與照顧問題，會後接受媒體提問有關民進黨力推的反滲透法案提出看法。

▲親民黨總統候選人宋楚瑜28日拜會真善美社福基金會，向收容人問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

宋楚瑜表示，民進黨力推反滲透法，要趕在國會會期結束前完成三讀通過，引發國、親等在野黨強烈不滿，立法牽涉許多環節不得不慎，何況是關乎國家安全，他無法理解民進黨為何如此暴衝？這種強行通關的手法過於粗糙。

宋楚瑜質疑，反滲透法很多定義都搞不清楚，法案討論時間太過倉促，各部會都沒事先經過討論，未來執行層面與現階段漏洞要如何補強，親民黨絕非蠻橫阻撓，要重視程序正義與民意，建議民進黨應該等到選戰結束，新的民意產生後順應民意再來立法。

▲親民黨總統候選人宋楚瑜28日拜會真善美社福基金會，向臥病收容人致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

宋楚瑜還強調，「全世界沒有任何一個國家，由總統宣布哪天要通過國家安全法案？」蔡英文的作為聞所未聞，沒有一個民主國家的總統會干涉國會在指定日期通過法案，何況這是攸關民生的重大法案涉及國安，他呼籲民進黨應該要等選戰結束後，由新的民意立法，在國安、自由民主與人權保障都要做到平衡。

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