喬電力收賄198萬「小英男孩」1家4口起訴　曾嗆：知道我背後是誰？

▲鄭亦麟涉綠能收賄弊案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「小英男孩」鄭亦麟近年在政壇綠能風潮中展露頭角，卻被檢調查出涉嫌幫東煒建設公司向台電施壓「喬電力」，再以人頭顧問收取好處，檢調8月間展開搜索約談時，鄭亦麟急著從高樓把手機拋棄滅證，還向辦案人員嗆聲「知道我背後是誰？」結果被收押禁見至今將近4個月，台北地檢署26日將鄭亦麟和父母、弟起訴，各求刑14年、2年。

台大經濟系畢業的鄭亦麟，在前總統蔡英文時期進入民進黨智庫，在林全當行政院長時，出任能源及減碳辦公室主任，2018年到經濟部與科技部合作設立的綠推中心任副執行長，2019年擔任台船子公司台船環海董事，2025年再到經濟部主導成立的台灣智慧電能公司當總經理，因為與擁核的黃士修筆戰能源政策，被稱為「小英男孩」。

檢調接獲情資，東煒建設2022年間計畫在台北市內湖區興建安康數據中心，需要提高電力，但向台電申請提高饋線容量不易，因此找上遊走綠能產官界的鄭亦麟協助，果然以較簡便的方式獲得較高的饋線容量，東煒建設同時也取得泓德能源同意，共同發展安康數據中心，但這計畫在2023年因故告吹。

檢察官高文政指揮調查局追查，懷疑鄭亦麟涉嫌以親友當人頭，收取東煒建設顧問的顧問費上百萬元，8月25日首波搜索鄭亦麟住處及東煒、泓德等處後，將鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子聲押禁見獲准，當時泓德能源總經理周仕昌獲交保100萬，曾任泓德能源經理的鄭亦麟好友徐子敬則獲請回，11月發動第2波搜索泓德能源，取得相關事證釐清案情。