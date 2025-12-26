　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喬電力收賄198萬「小英男孩」1家4口起訴　曾嗆：知道我背後是誰？

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭亦麟涉綠能收賄弊案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「小英男孩」鄭亦麟近年在政壇綠能風潮中展露頭角，卻被檢調查出涉嫌幫東煒建設公司向台電施壓「喬電力」，再以人頭顧問收取好處，檢調8月間展開搜索約談時，鄭亦麟急著從高樓把手機拋棄滅證，還向辦案人員嗆聲「知道我背後是誰？」結果被收押禁見至今將近4個月，台北地檢署26日將鄭亦麟和父母、弟起訴，各求刑14年、2年。

台大經濟系畢業的鄭亦麟，在前總統蔡英文時期進入民進黨智庫，在林全當行政院長時，出任能源及減碳辦公室主任，2018年到經濟部與科技部合作設立的綠推中心任副執行長，2019年擔任台船子公司台船環海董事，2025年再到經濟部主導成立的台灣智慧電能公司當總經理，因為與擁核的黃士修筆戰能源政策，被稱為「小英男孩」。

檢調接獲情資，東煒建設2022年間計畫在台北市內湖區興建安康數據中心，需要提高電力，但向台電申請提高饋線容量不易，因此找上遊走綠能產官界的鄭亦麟協助，果然以較簡便的方式獲得較高的饋線容量，東煒建設同時也取得泓德能源同意，共同發展安康數據中心，但這計畫在2023年因故告吹。

檢察官高文政指揮調查局追查，懷疑鄭亦麟涉嫌以親友當人頭，收取東煒建設顧問的顧問費上百萬元，8月25日首波搜索鄭亦麟住處及東煒、泓德等處後，將鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子聲押禁見獲准，當時泓德能源總經理周仕昌獲交保100萬，曾任泓德能源經理的鄭亦麟好友徐子敬則獲請回，11月發動第2波搜索泓德能源，取得相關事證釐清案情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柴刀男隨機砍人！吸到腦壞掉　闖超商自摔畫面曝
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光
嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」　駕駛雙腿被夾受困　

服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑　他落跑通緝中

曾7字怒嗆檢調！小英男孩關押4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

窒息式追求！警局告誡書當結婚證書...癡男「愛到發狂」下場曝

快訊／三重女騎士自撞摔車！　後座母「臉部重創」搶救不治

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」　駕駛雙腿被夾受困　

服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑　他落跑通緝中

曾7字怒嗆檢調！小英男孩關押4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

窒息式追求！警局告誡書當結婚證書...癡男「愛到發狂」下場曝

快訊／三重女騎士自撞摔車！　後座母「臉部重創」搶救不治

日本聖誕節「全裸男屍」！明顯外傷　詭異仰倒大樓逃生梯

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

金惠奫新劇CG太爛全網傻眼！　遭酸「90年代畫質」：尾巴假到尷尬

英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

行政院提修法　立委赴陸強制列管、指標官員禁出席中共活動

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

【爭議恐未落幕】直擊！粿粿、范姜彥豐現身法院「正面交鋒」

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

「小英男孩」涉收賄198萬　3罪起訴求刑14年

張文燒毀筆電　警疑藏犯罪動機

信義區「神醫」被抓了！　真實身分是通緝犯

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面