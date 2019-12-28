對嘴哥伴王美惠掃街　巧遇蔡壁如、學姐黃瀞瑩　雙方親切大合照

▲▼ 對嘴哥伴王美惠掃街巧遇蔡壁如、學姐黃瀞瑩 ，雙方開心大合照。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

網路紅人對嘴哥28日晚間在家鄉嘉義市，與民進黨立委候選人王美惠前往文化路夜市掃街拜票，他大讚王美惠做事認真，成立青年事務部用實際行動支持年輕人。掃街過程更巧遇民眾黨蔡壁如以及學姐黃瀞瑩掃街，雙方親切合照互相打氣。

▲▼ 對嘴哥伴王美惠掃街拜票 。（圖／讀者提供）

先前因模仿「鋼鐵韓粉凍未條姐」而聲名大噪的對嘴哥， 日前拜會王美惠，表示他上月24日也有前往民進黨嘉義市聯合競選總部成立大會，被王美惠對嘉義發展的願景與認真做事的精神感動，才決定親自拜會表達支持。

▲▼ 對嘴哥伴王美惠掃街拜瞟，品嘗嘉義當地有名豆花攤 。（圖／讀者提供）

對嘴哥表示，這次會正式表態支持民進黨戰將王美惠的原因，其實是因為每次回到嘉義不管走到哪裡，他都看得到王美惠騎著一台摩托車到處衝，王美惠這些年的努力他與嘉義鄉親都有目共睹，希望嘉義選出一個認真、不講大話的人，所以才決定站出來支持。

王美惠跟對嘴哥在文化路夜市拜票時，正好遇到台灣民眾黨蔡壁如以及學姐黃瀞瑩掃街，王美惠也很有風度地主動前去打招呼、互相鼓勵後繼續前進。

王美惠表示，其實她之前就有看過對嘴哥的影片，認為對嘴哥是位非常優秀的年輕人，積極參與公共事務，也參加了罷韓遊行，更透過饒富趣味的方式把韓國瑜的真面目讓更多人知道，是嘉義的優秀青年。

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