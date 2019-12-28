韓國瑜台中造勢　遊覽車動線出爐！「300鐵騎會」重現貪食蛇車隊

▲韓國瑜台中造勢晚會的現場。（圖／記者鄧木卿攝）



記者柯振中、鄧木卿／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日將在台中舉辦造勢晚會，期間周邊將進行「管車不管人」的交通措施，遊覽車的交通動線也隨之曝光。此外，台中市第五選區立委候選人沈智慧說明，當天將有「鐵衛會」與「鐵騎會」到場，力拼韓國瑜前進總統府、國民黨國會過半。

國民黨總統候選人韓國瑜29日將舉辦「國政領航 台灣富強」造勢晚會，下午3點開始在黎明自辦重劃區的市政路與黎明路口開始，韓國瑜台中競總為了拼50萬人到場，發起「歡樂機車隊」的遊行，希望重現去年高雄市長選舉時的「貪食蛇」場面。

為了維持交通順暢，台中市警局將進行交通疏導措施，在集會地點周邊駐警，加強路口疏導，視情況逐步彈性擴大交通管制。台中市警局說，這次的管制時段為29日中午12點到晚上10點，管制範圍為北起市政路西往東慢車道(含)以南；東至黎明路(含)以西；南沿市政南一路(不含)以北；西迄龍德路(含)以東。

▼韓國瑜台中造勢晚會的交通管制圖。（圖／台中市警局提供）



此對於搭乘遊覽車到場的民眾，台中市警局也製作了遊覽車行駛路線指引卡，讓值勤員警發送，指引民眾到市政南一路的遊覽車下車處下車。

此外，台中市第五選區立委候選人沈智慧說，希望這次的活動能展現台中的氣勢，再現青天白日，力拼台中市立委全壘打，讓韓國瑜前進總統府、國民黨國會過半。她提到，還有「鐵衛會」及「鐵騎會」會到她的競選總部，來替她加油打氣，「也歡迎大家一起來。」

▼台中市警局第六分局提供的周邊停車場位置圖。（圖／台中市警局提供）



▼韓國瑜台中造勢遊覽車動線圖。（圖／台中市警局提供）

