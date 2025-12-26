窒息式追求！警局告誡書當結婚證書...癡男「愛到發狂」下場曝

▲男子愛慕醫院女同事，瘋狂求愛婚吃上官司。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子因愛慕曾在同一醫院工作的女同事，多次前往女子辦公室及醫院外的公車站求婚，請同事轉交結婚鑽戒，女子嚇得報警求助。癡情男竟將警方的制止告誡書幻想為兩人的「結婚證書」，展開一連串令人窒息的追求，彰化地方法院近日審結，認定余男涉跟蹤騷擾，判處拘役40日，得易科罰金、緩刑2年、不得對女子有跟蹤騷擾行為。

癡情男密集跟蹤、無視警告

根據判決書，被告曾與女子在同一間醫院工作。期間曾頻繁向其傳送求職與示愛訊息，造成女子相當困擾。即便報警後，警方依法對他核發「書面告誡」，要求立即停止騷擾行為，男子卻曲解告誡性質，向他人宣稱該文件就是他的「結婚證書」。

此後，男子行為變本加厲。他多次以送東西、求職等理由，直接前往女子的工作單位，甚至到醫院外的交通車站牌守候。到她辦公室請同事轉交戒指、代為求婚，使其承受極大心理壓力與恐懼，日常生活與工作嚴重受擾。

女子堅決提告，男子對一連串追求行為坦承不諱。

判決理由：行為構成犯罪，考量坦承予以緩刑

彰化地院法官審理後指出，男子所為已違反《跟蹤騷擾防制法》第18條第1項之跟蹤騷擾罪。認定男子無視對方的明確恐懼與抗拒，持續進行跟蹤騷擾，行為確實不當，已對被害人造成生活與心理上的實質傷害。然而，審酌其始終坦承犯行、無前科紀錄等等，判處40日拘役，得易科罰金。同時宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，禁止為任何不法侵害及跟蹤騷擾行為。