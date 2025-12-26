　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

窒息式追求！警局告誡書當結婚證書...癡男「愛到發狂」下場曝

▲▼求婚,鑽戒,戒指。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲男子愛慕醫院女同事，瘋狂求愛婚吃上官司。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子因愛慕曾在同一醫院工作的女同事，多次前往女子辦公室及醫院外的公車站求婚，請同事轉交結婚鑽戒，女子嚇得報警求助。癡情男竟將警方的制止告誡書幻想為兩人的「結婚證書」，展開一連串令人窒息的追求，彰化地方法院近日審結，認定余男涉跟蹤騷擾，判處拘役40日，得易科罰金、緩刑2年、不得對女子有跟蹤騷擾行為。

癡情男密集跟蹤、無視警告

根據判決書，被告曾與女子在同一間醫院工作。期間曾頻繁向其傳送求職與示愛訊息，造成女子相當困擾。即便報警後，警方依法對他核發「書面告誡」，要求立即停止騷擾行為，男子卻曲解告誡性質，向他人宣稱該文件就是他的「結婚證書」。

此後，男子行為變本加厲。他多次以送東西、求職等理由，直接前往女子的工作單位，甚至到醫院外的交通車站牌守候。到她辦公室請同事轉交戒指、代為求婚，使其承受極大心理壓力與恐懼，日常生活與工作嚴重受擾。
女子堅決提告，男子對一連串追求行為坦承不諱。

判決理由：行為構成犯罪，考量坦承予以緩刑

彰化地院法官審理後指出，男子所為已違反《跟蹤騷擾防制法》第18條第1項之跟蹤騷擾罪。認定男子無視對方的明確恐懼與抗拒，持續進行跟蹤騷擾，行為確實不當，已對被害人造成生活與心理上的實質傷害。然而，審酌其始終坦承犯行、無前科紀錄等等，判處40日拘役，得易科罰金。同時宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，禁止為任何不法侵害及跟蹤騷擾行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柴刀男隨機砍人！吸到腦壞掉　闖超商自摔畫面曝
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光
嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」　駕駛雙腿被夾受困　

服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑　他落跑通緝中

曾7字怒嗆檢調！小英男孩關押4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

窒息式追求！警局告誡書當結婚證書...癡男「愛到發狂」下場曝

快訊／三重女騎士自撞摔車！　後座母「臉部重創」搶救不治

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

大安溪疏濬便道砂石車對撞「車頭變形」　駕駛雙腿被夾受困　

服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑　他落跑通緝中

曾7字怒嗆檢調！小英男孩關押4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

窒息式追求！警局告誡書當結婚證書...癡男「愛到發狂」下場曝

快訊／三重女騎士自撞摔車！　後座母「臉部重創」搶救不治

日本聖誕節「全裸男屍」！明顯外傷　詭異仰倒大樓逃生梯

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

金惠奫新劇CG太爛全網傻眼！　遭酸「90年代畫質」：尾巴假到尷尬

英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

行政院提修法　立委赴陸強制列管、指標官員禁出席中共活動

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

「小英男孩」涉收賄198萬　3罪起訴求刑14年

張文燒毀筆電　警疑藏犯罪動機

信義區「神醫」被抓了！　真實身分是通緝犯

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面