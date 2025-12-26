宏都拉斯「親台派」總統當選　陸重申一中原則：尊重人民選擇

▲宏都拉斯國家黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

宏都拉斯總統選舉結果出爐，被視為「親台派」的阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，宏國未來的外交走向也引起外界關注。對此，大陸外交部發言人林劍回應稱，總統選舉屬宏都拉斯內政，中方尊重宏都拉斯人民的選擇，「中方願同宏方一道，在一個中國原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。」

《洪都拉斯日報》報導，計票結果顯示，阿斯夫拉得票率為40.27%，以些微差距擊敗得票39.53%的納斯拉亞；執政的左翼政黨「自由與重建黨」候選人蒙卡達得票率為19.19%。選舉委員會表示，超過98%的選票已完成統計，結果在數學上已不可能被推翻，阿斯夫拉將於明（2026）年1月27日就職，任期4年。

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

宏都拉斯現任總統卡斯楚2023年宣佈與台灣斷交、轉而與中國建交。阿斯夫拉曾多次批評該項決定，並表示將重新審視卡斯楚政府與中國簽署的相關協議，認為宏都拉斯與台灣維持邦交期間，獲得的援助與貿易表現優於現況。

宏都拉斯的這場總統大選，被外界視為「親中」和「侵台」之間的角力，也是對該國經濟發展的一場大考。選舉過程中，大陸外交部曾數次對此議題表達立場。

大陸外交部發言人郭嘉昆曾表示，台灣當局打著「信任」、「繁榮」的幌子濫施「金元外交」掩蓋不了其不擇手段謀「獨」的本質，欺騙不了輿論和島內民眾，「台獨勢力和民進黨當局逆歷史潮流而動，注定以失敗告終。」

郭嘉昆強調，中國與宏都拉斯建交以來，各領域合作取得豐碩成果，有力增強洪都拉斯長遠發展能力，為兩國和兩國人民帶來巨大福祉。