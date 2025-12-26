高雄三多商圈深夜驚魂！不動產公司全面燃燒　起火前有人吵架

▲▼高雄市三多三路商圈的一家房仲公司，今天凌晨發生火警。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區三多三路今（26）日凌晨發生一起火警，位於三多商圈精華地段的一處不動產仲介公司起火。火勢猛烈，迅速延燒整棟4層樓建築，並波及鄰近的銀行招牌與空屋。高雄市消防局動員大批人力趕赴現場搶救，所幸當時非營業時間，現場無人員傷亡，但起火前疑似有民眾目擊爭吵，詳細原因正由火調科進一步調查。

今日凌晨0時11分，高雄市消防局接獲報案，指出前鎮區三多三路一處不動產公司發生火災。消防局立即派遣第一大隊第二中隊等18輛消防車、52名人員趕往。警消抵達時，發現該棟4層樓建築的1樓已全面燃燒，大量濃煙與火舌不斷竄出，並有向上蔓延之勢，隨即展開佈線與切割鐵門搶救。

由於現場鄰近新光三越及三多商圈，深夜火光吸引不少民眾圍觀。消防人員除了由1樓正面破門灌救，更升起雲梯車由高處滅火。火勢於凌晨0時34分獲得控制，並於0時58分完全撲滅。經初步勘查，起火點疑似在房仲公司1樓辦公區域，燒毀辦公桌椅及雜物，火勢更延燒至隔壁銀行的招牌及一棟鄰近空屋。

針對起火原因，現場目擊民眾說法不一。有民眾表示在火警發生前疑似看到兩人發生爭吵，隨後便聽到有人大喊「火燒起來了」；但也有民眾推測可能是老舊電線走火所致。

高雄市消防局副中隊長沈肇宇表示，目前殘火處理已告一段落，初步確認現場無人受困傷亡。至於究竟是人為因素還是電路意外，將交由消防局火調科與相關單位進行現場鑑定，以釐清具體的起火原因與責任歸屬。