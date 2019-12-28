　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人夫候診盯手機！爺奶全圍觀「唉額~辣撒貴」　誤會大了他糗炸...網笑：求無碼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前到醫院例行回診，在等待的過程中，他拿起手機幫太座的美照修圖，正當他興致高昂之際，赫然發現自己被一票阿公阿嬤圍觀，還被誤以為在看情色照片，而老人家們直白的評論，讓他哭笑不得，直呼「以後出門手機還是掛著遊戲就好了！」

網友前天在醫院候診時，挑了一個前後左右都沒人的位置，坐定後便拿出手機，回味前兩天去宜蘭遊玩，幫老婆拍的照片，「我越看越覺得，這女人自己加上的那些元件不夠完整，於是乎...開始發揮我的美工長才，幫她加上鹿角、鬍鬚等配件。」

請繼續往下閱讀...

▲人夫候診盯手機！爺奶全圍觀「唉額~辣撒貴」　誤會大了他糗炸...網笑：求無碼。（圖／原po授權引用）

▲原來是在幫老婆大人後製美照。（圖／原po授權引用）

等他修圖修到滿意時，才發現後面的空位全被阿公阿嬤坐滿，同時還站了幾個圍觀的老伯。其中，有位阿伯突然挑了挑白眉，色瞇瞇地說，「笑年欸！這個七辣美賣哦！」而這句話猶如開場白，接著身旁的老人家們便七嘴八舌地討論起來，「唉額...辣撒貴！光頭白日底加看某請殺欸照片」、「阿桑妳不知道啦！現在的年輕人跟我們那個年代無法相提並論啦」；更誇張的是，後來還有一位老伯拄著拐杖走近，興奮地說「拎勒跨蝦喝料欸！哇馬咩跨！」然後直接拉起他的手，要原po把手機給他看。

尷尬的他不禁直呼，「看來這些長輩真的都身體硬朗，還有著不輸年輕人的八卦心態，只是...我真的很想跟他們說，阿北阿桑啊這個是我老婆，我只是在P圖啊！不過後來想想，如果我告訴他們這些，那我是不是還要跟他們解釋什麼是P圖？搞不好我還要教他們下載。」

照片在爆怨公社po出後引來熱烈回響，網友們紛紛笑回，「先別說這個，我想要無碼的」、「請問去哪邊付費解鎖看更多呢」、「萬惡馬賽克」、「跪求番號」、「感覺的出來你很愛老婆」。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示

ET快訊
受虐女子得來速點餐「眼神+嘴型」求救　麥當勞店員秒懂報警
82歲阿嬤飛日本完成心願卻被嗆「慰安婦」　蔡阿嘎回4字電爆酸
鋼鐵「H」夾克韓粉搶翻！韓國瑜親自拍賣編號「2020」80萬
高雄愛河1女落水！民眾見異物漂水面近看嚇傻..急救無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逛街互送禮物！男友衣服貴400...閨蜜神邏輯「早點放生吧」　研究生傻眼

摸彩券3000賣掉！尾牙一開獎「變臉幫領超大獎」　神運同事加碼中5位數

爽領12萬年終！他回家一算「倒扣600」怨念深　網狂比慘：根本沒有+1

手術回診！醫生一聽「那就是不舉了」...護理師笑並軌　他崩潰：不是泌尿科阿

衝大屯山夜景！他私訊問路況...派出所「母湯得斯」幽默神回　網全被戳笑

人夫候診盯手機！爺奶全圍觀「唉額~辣撒貴」　誤會大了他糗炸...網笑：求無碼

正妹健身教練「撐地一字馬」露蠻腰！甜甜一笑上表特　網喊戀愛了：想上課

想當森林守護者不簡單　考試科目：揹20公斤走1千公里、會騎打檔車

激像Sandy！大眼正妹「爭林務局鐵飯碗」　負重20公斤跑走沒在怕

台南舉辦「夢的N次方」自主研習營　黃偉哲：教師成夢想機器發動者與實踐者

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

人夫候診盯手機！爺奶全圍觀「唉額~辣撒貴」　誤會大了他糗炸...網笑：求無碼

正妹健身教練「撐地一字馬」露蠻腰！甜甜一笑上表特　網喊戀愛了：想上課

想當森林守護者不簡單　考試科目：揹20公斤走1千公里、會騎打檔車

激像Sandy！大眼正妹「爭林務局鐵飯碗」　負重20公斤跑走沒在怕

台南舉辦「夢的N次方」自主研習營　黃偉哲：教師成夢想機器發動者與實踐者

罵蔡英文不結婚、又罵洪慈庸忙著生小孩⋯林佳龍轟停止歧視

環狀線年底通車夢碎！交通部1/5履勘　通車日由「雙北市府再議」

逛街互送禮物！男友衣服貴400...閨蜜神邏輯「早點放生吧」　研究生傻眼

衛星定位找拋錨車、拖救車10分鐘趕到！「拖救派遣系統」元旦上路

誰說景氣差！潮州春節市集一攤競標日租金破5萬元　創歷史新高

老翁溺水12分鐘送醫不治　泳池副理救生員3人過失致死判刑

網傳南迴草埔隧道通車後再封閉　警察怒了：假消息啦！

到台東輔選劉櫂豪　賴清德：反滲透法不影響言論自由

快訊／她開著休旅車過彎突然失控！撞路邊機車跟賓士後翻覆

林務局聯合甄試森林護管員 　台東處7個族群13名考生爭奪3個名額

台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

女童進社區借傘　保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

快訊／酸洪慈庸「忙著結婚生小孩」　郭台銘致歉：嘴快無貶意

元旦迎曙光！全台三地戰機衝場　F-16「大雁隊形」飛越太平洋

烏克蘭二度採購反坦克導彈抗俄　美國防授權法提供3億援助

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

網「0負評」刷網狂讚《木曜4》YouTuber運動會

女大生宿舍超自閉　一開驚見5星配備！

2020瑪法達：事業、愛情、財富及運勢排行榜

醫生嘆「那就是不舉了」護理師笑並軌

爽領12萬年終！一算「倒扣600」怨念深

廚娘素瓊病逝巴黎　留法人記憶成絕響

摸彩券3000賣掉！尾牙一開獎超吐血

陌生男「幫她綁鞋帶」背後故事悲傷

彰化3天2場送煞　生人迴避

公司200人交換禮物　他收7位越南妹…怕爆

退換貨太慢⋯星宇小舖暫時關閉

豬年最後一次「天赦日」　轉運日期曝

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

更多熱門

相關新聞

兒挖出老公5位數秘密！結局超溫馨

兒挖出老公5位數秘密！結局超溫馨

一名剛滿2歲的弟弟昨天從小櫃子裡，翻出老爸藏的私房錢，這意外的收穫讓媽媽狂喜，直呼年終有了。不過，最後她並未將這些錢「充公」，而是幫兩寶貝買完耶誕禮物後，把剩餘的錢還給老公，讓他繼續存下去。

艦長P圖韓不雅照　寶傑崩潰：我命真大

艦長P圖韓不雅照　寶傑崩潰：我命真大

被指爆料「李沛旭摟抱女藝人」　唐從聖怒告週刊

被指爆料「李沛旭摟抱女藝人」　唐從聖怒告週刊

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

孕妻醫院候診沒位子　丈夫蹲下當靠椅

孕妻醫院候診沒位子　丈夫蹲下當靠椅

關鍵字：

修圖P圖太座候診爺奶老人家八卦

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面