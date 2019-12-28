人夫候診盯手機！爺奶全圍觀「唉額~辣撒貴」　誤會大了他糗炸...網笑：求無碼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前到醫院例行回診，在等待的過程中，他拿起手機幫太座的美照修圖，正當他興致高昂之際，赫然發現自己被一票阿公阿嬤圍觀，還被誤以為在看情色照片，而老人家們直白的評論，讓他哭笑不得，直呼「以後出門手機還是掛著遊戲就好了！」

網友前天在醫院候診時，挑了一個前後左右都沒人的位置，坐定後便拿出手機，回味前兩天去宜蘭遊玩，幫老婆拍的照片，「我越看越覺得，這女人自己加上的那些元件不夠完整，於是乎...開始發揮我的美工長才，幫她加上鹿角、鬍鬚等配件。」

請繼續往下閱讀...

▲原來是在幫老婆大人後製美照。（圖／原po授權引用）

等他修圖修到滿意時，才發現後面的空位全被阿公阿嬤坐滿，同時還站了幾個圍觀的老伯。其中，有位阿伯突然挑了挑白眉，色瞇瞇地說，「笑年欸！這個七辣美賣哦！」而這句話猶如開場白，接著身旁的老人家們便七嘴八舌地討論起來，「唉額...辣撒貴！光頭白日底加看某請殺欸照片」、「阿桑妳不知道啦！現在的年輕人跟我們那個年代無法相提並論啦」；更誇張的是，後來還有一位老伯拄著拐杖走近，興奮地說「拎勒跨蝦喝料欸！哇馬咩跨！」然後直接拉起他的手，要原po把手機給他看。

尷尬的他不禁直呼，「看來這些長輩真的都身體硬朗，還有著不輸年輕人的八卦心態，只是...我真的很想跟他們說，阿北阿桑啊這個是我老婆，我只是在P圖啊！不過後來想想，如果我告訴他們這些，那我是不是還要跟他們解釋什麼是P圖？搞不好我還要教他們下載。」

照片在爆怨公社po出後引來熱烈回響，網友們紛紛笑回，「先別說這個，我想要無碼的」、「請問去哪邊付費解鎖看更多呢」、「萬惡馬賽克」、「跪求番號」、「感覺的出來你很愛老婆」。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示