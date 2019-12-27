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爽領12萬年終！他回家一算「倒扣600」怨念深　網狂比慘：根本沒有+1

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

皮夾,錢包,包包,示意圖（圖／記者楊雅琳攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

歲末之際，上班族最期待的莫過於領個好年終，除了能犒賞自己，也能趁機存一筆或拿來孝敬爸媽。一名男網友雖然有12萬年終，但扣掉各種家庭、保險、稅務的支用後，瞬間倒扣600塊錢，這讓他不禁感慨，「現在的錢真的太薄了！」

這名男網友在「爆廢公社」提到，自己是職業軍人，雖然有12萬的年終，但每到這個時候，家人就會開始要錢。首先，保險就得噴一波，除了自己的8000塊錢也要支付父親的1萬3000元；然後汽車整年的保養則差不多1萬大洋。

請繼續往下閱讀...

再來是各種稅金，包括汽車燃料稅、牌照稅1萬2000元；房屋、地價稅、火災險、汽機車強制險等1萬元；還有個人綜合所得稅，雖然扶養父母能減免，但也要1萬2000元。

▲爽領12萬年終！他回家一算「倒貼600」怨念深　網狂比慘：根本沒有+1。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這些開支加起來共12萬600元。（圖／翻攝自爆怨公社）

當然發完年終緊接著就過年了，所以光是父母紅包加上姐姐小孩的紅包，又噴了1萬5600元；最後，他也會存下4萬塊錢緊急預備金，畢竟偶爾會用到，不過這前前後後加起來，12萬年終也瓜分完畢。

他表示，金錢計畫真的很重要，如果不先列明細，那錢怎麼不見的都不知道。對此，網友們很有感，紛紛比慘回應，「真好...還有年終可以付這些開銷」、「我還要倒貼」、「領年終根本就不能替自己存到」、「沒年終舉手+1」、「乾...紅包我就要包快6萬了」。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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