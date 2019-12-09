週刊爆目擊「李沛旭摟抱女藝人」　唐從聖怒告否認是八卦來源

▲唐從聖不滿被指為八卦消息來源，控告週刊涉嫌妨害名譽。（圖為資料照／記者林彥君攝）

週刊媒體在2017年間報導聲稱，接獲爆料，藝人唐從聖看到李沛旭和女藝人摟摟抱抱，文章一齣，引起唐從聖不滿，不但無端被捲入八卦新聞，還被當成是消息來源，台北地檢署調查後，認為負責週刊娛樂新聞的宋姓副總只根據友人轉述，未向唐求證就做決定刊出，足以損害唐的名譽，9日將她依妨害名譽罪嫌起訴。

據了解，週刊媒體在2017年底，報導李沛旭與名模蔡淑臻婚事告吹事件時，直指原因是唐從聖跟友人說，看到李沛旭在一場聚會結束後，和另名女藝人摟摟抱抱，並撰文刊出「唐從聖太愛講？李沛旭、蔡淑臻婚事告吹」，唐從聖因此控告週刊社長、2名副總編涉嫌妨害名譽。

▲週刊因報導唐從聖目擊李沛旭摟抱女藝人卻未查證，副總編遭起訴。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

宋姓副總編到案拒絕透露報導內容來源，僅提出她與A女簡訊紀錄辯稱，她一看到A女轉告李沛旭和女藝人互動的相關訊息，她馬上打電話詢問A女，所以得知消息來源是唐從聖，因過去週刊曾向唐從聖查證其他獨家新聞，結果消息被其他媒體報導刊登，宋姓副總決定這次不再向唐查證，直接刊出。

北檢接獲案件後，試圖安排唐從聖和週刊人員調解，但1年多沒能成功和解，9日將宋姓副總編依妨害名譽罪嫌起訴，至於週刊社長和廖姓政經新聞副總編，因為沒有參與這則新聞報導的決策，處分不起訴。

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