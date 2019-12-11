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上校艦長P圖韓國瑜不雅照　劉寶傑四度崩潰：這個人捍衛海疆「我命真大」

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▲▼前上校艦長P韓國瑜不雅照，讓劉寶傑四度崩潰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲前上校艦長P韓國瑜不雅照，讓劉寶傑四度崩潰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

韓辦公室總發言人王淺秋日前召開記者會，指出網路上流傳韓國瑜的合成床照，是企圖惡意抹黃韓國瑜，事後證實製圖者是挺韓的海軍退役上校艦長黃征輝。新聞節目《關鍵時刻》談論到這個話題時，主持人劉寶傑對此崩潰表示，這個人捍衛中華民國的海疆「我命真大」。

劉寶傑提問「新聞政戰官」出身的資深媒體人康仁俊表示，「我們國家的艦長，沒事去搞這種P圖幹什麼？」

康仁俊表示，「我講完之後大家再來思考，這個東西會不會傳染？」黃征輝在其他的節目中有Call in 澄清還原當時的過程，黃征輝的確是忠貞韓粉，一直很擔心韓國瑜的選情，認為韓國瑜遭到很多抹黑造謠，他認為可能會有人對韓國瑜做一些抹黑、抹黃的影射，所以就先寫了一篇千字文，但是又擔心只有文字的記憶點不夠，所以就P了一些圖，想引起注意。

劉寶傑表示，「你擔心別人抹黃，所以你自己抹？你怕中毒，所以你自己吃毒？」

康仁俊接著說，當初為什麼會想要P這些抹黃韓國瑜的照片，對此黃征輝舉例指出，要把馬英九抹黃不會有人相信，但是如果是韓國瑜，很可能有人會相信，於是黃征輝就決定這麼做了。

劉寶傑對此崩潰表示，「他是韓粉，他要幫韓國瑜辯護，然後這個人曾經代表中華民國捍衛我們的海疆，我還命真大咧！」

康仁俊笑回，「我後面講完，你再來評斷你的命到底有多大」。

康仁俊描述當初黃征輝P圖的過程，他先在網路上找了一張AV的圖，一開始P圖的頭像是正常的大小，還在旁邊寫了「合成照」三個字表明是示意圖，看完之後他自己的嚇一跳「唉唷！怎麼這麼像！」

康仁俊接著說，黃征輝後來覺得這樣不行，會讓人以為這是真的韓國瑜，所以想要有一點區別，就把韓國瑜的頭做得特別大，把頭做大之後，人家就會以為這是假的。

▲▼前上校艦長P韓國瑜不雅照，讓劉寶傑四度崩潰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑對於上校在搞這些事情，感到不可思議。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑此時再度崩潰，「他如果是張三李四，王二麻子就算了，他是中華民國艦長耶！中華民國上校艦長出來，你可以想像中華民國上校，以前我看到上校要立正的耶！我曾經被一個上校罰站4個小時，我還是軍裝的在整容鏡前面被整，結果這樣的艦長，沒事在P圖！在搞這些事情！」

康仁俊表示，黃征輝把韓國瑜的頭放大之後，覺得大家應該有智慧去辨別，「這個應該是個合成圖」。

▲▼前上校艦長P韓國瑜不雅照，讓劉寶傑四度崩潰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑認為，把警語拿掉，怎麼能期待別人有智慧看懂。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑第三度崩潰表示，「你就有智慧搞這種事，你怎麼會期待別人有智慧看得懂」。

康仁俊說，「所以他就把合成照三個字給拿掉了！」可是一般P圖都會說這是合成示意畫面，他竟然連警語都沒有。

劉寶傑感嘆說，「真的不是一家人，不進一家門」。

▲▼前上校艦長P韓國瑜不雅照，讓劉寶傑四度崩潰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲康仁俊指出，這整件事情，上當的是韓辦。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

康仁俊此時指出重點，「這整件事情，上當的是誰？是韓辦」韓辦就一直以為有人在惡搞這件事情，當時他在跟黃征輝對談的過程中，一直很好奇怎麼會用這種方式來做這件事，黃征輝回答，「下一次我在做的時候，我會在注意一點」。

劉寶傑第四度崩潰，「他還要再做啊！他教訓還不夠嗎？上校耶！艦長耶！保衛台灣海疆耶！」

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