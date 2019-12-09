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三寶媽無意間「做4份卡通午餐」！老公傻眼：妳當我小朋友　5天後成真了

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▲三寶媽做「4份卡通午餐」萌翻！老公傻眼：妳當我小朋友　5天後靈驗了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲卡通午餐裡有多種蔬菜、蛋、火腿和烤魚。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友上禮拜發文抱怨，老婆不僅幫3個寶貝做卡通造型午餐，連他那份也是，忍不住吐槽，「妳當我小朋友......。」沒想到時隔數日，一句無心的話竟成真了，就連太座也難以置信，對此他不禁自嘲，「不能隨便亂哈囉。」

男網友2日在爆廢公社po文笑說，「中午太座煮出這種午餐，我跟她說妳當我小朋友是在哈嘍？她就不理我了。」

請繼續往下閱讀...

只見餐桌上除了焗烤麵外，還有2份巧虎造型的蛋包飯、以及吉胖喵和Hello Kitty蔬菜飯，而這些可愛餐點不僅營養均衡，也能看出母親的用心。

▲三寶媽做「4份卡通午餐」萌翻！老公傻眼：妳當我小朋友　5天後靈驗了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲巧虎造型的蛋包飯。（圖／翻攝自爆廢公社）

結果昨日上午男網友再度發文，透露家裡出現戲劇性的轉折，「太座無意間做的4個卡通圖案，讓原本三寶的我變成四寶蒞臨，連她本人也傻眼，是巧合還是你們的嘴太臭？」

最後，他忍不住直呼，「拜託別再出現第5圖案，人不能隨便亂哈囉，四寶在跟我哈囉了！」而廣大網友們看完也相當意外，紛紛回應「恭喜升級」、「恭喜有個好老婆」、「結果雙胞胎，未來要5個卡通圖案了」、「努力賺奶粉錢吧」。

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▼四寶竟突然報到了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲三寶媽做「4份卡通午餐」萌翻！老公傻眼：妳當我小朋友　5天後靈驗了。（圖／翻攝自爆廢公社）

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