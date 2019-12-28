下個會期再審《反滲透法》？民進黨嗆：國會有吳斯懷、邱毅能理性討論嗎





▲邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安議題，民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，不過，藍營卻是狂批倉促立法、容易入人於罪。面對藍營喊出《反滲透法》立法太倉促，應該等到下個會期再審，民進黨怒嗆，下個會期國會將有吳斯懷等親陸委員，難道能夠理性討論嗎？

民進黨發言人李晏榕和黨內立委候選人阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖27日召開「誰在害怕反滲透法? 」記者會，回應《反滲透法》相關爭議，同時針對外界質疑的幾項爭議議題透過圖板一次說清楚。

針對《反滲透法》最大爭議點，到底什麼樣的人或行為會有法律責任？謝佩芬解釋，會被《反滲透法》處罰者，絕對不是因為「身分」，也就是說不管你是台商、台幹、台生，「都不會被罰」。簡單來說，會被處罰的人必須先接受了中國大陸等境外勢力的金錢資助及委託，同時回到台灣後，「違法」從事干擾選舉、破壞集會遊行等「違法行為」。在同時有接受金錢資助及具體違法行為的狀態下，才會受罰。

至於《反滲透法》狂被藍營批評「倉促立法」，李晏榕回應，其實是根本就是誤解，因為《反滲透法》很早就開始討論了，民進黨黨團第一次提出《反滲透法》草案的時間是今年5月，也就是在七個月前，中間的過程國民黨卻選擇拒絕討論，如今再來怪民進黨沒有充分討論就要立法，完全是把自己的責任轉架到他人身上。

面對藍營狂喊《反滲透法》應該等到下個會期再來審時間才充裕，阮昭雄怒批，「幾條條文大家都看得懂，就條文內容來討論，如果下一屆國會有吳斯懷、有邱毅，難道我們能確保條文可以理性討論嗎？」

阮昭雄強調，不要期待吳斯懷和邱毅會站在保護國安的陣線，不要找鬼開藥單，裝睡的人叫不醒，立委應該要站在民意這一邊，呼籲國民黨理性討論，任何動議、討論只要理性都可以提出來。