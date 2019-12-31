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韓國瑜射出第三支穿雲箭　呼籲軍公教警消「挺起腰桿」嚴守中立

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▲▼韓國瑜。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

▲韓國瑜。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

2020總統、立委大選倒數11天，國民黨總統候選人韓國瑜在2019年最後一天發出「第三支穿雲箭」，呼籲台灣所有軍公教警消以及情治人員回到初衷，繼續堅守崗位、嚴守中立，若他能夠當選的話，將不問過去、只看將來，誓以至誠，恪守憲法，建立一個增進人民福祉、捍衛國家利益的廉能政府。

韓國瑜31日表示，今年7月28日，他發出第一支穿雲箭，號召5000萬海外僑胞和2300萬台灣人民一起終結民進黨的吃香喝辣、腐敗自肥，讓中華民國的青天白日重新現。今年9月2日，他再發出第二支穿雲箭，讓所有厭惡台灣選舉歪風的好朋友們一起作伙到新北，用千軍萬馬的歡笑、歌聲與正能量，大聲擊退、改變翻轉一切烏煙瘴氣的負能量。

「今天，我要發出我的第三支穿雲箭！」韓國瑜呼籲，台灣所有軍公教警消以及情治人員，回到公職人員的最美初衷，「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。」

韓國瑜說，他相信各位可以清楚感受到，這幾年大家已經被包圍在重重利益試探與權力威脅之中，進一步，就是同流合汙；退一步，就是有志難伸，因此懇請各位在這最後的黑暗時刻，繼續堅守崗位，嚴守中立；向國家盡責、不向特定政黨盡責，為人民服務，不為邪惡勢力服務。

韓國瑜提到，各位都是中華民國的優秀人才，也是中華民國與台灣價值的第一道防線，如同豢養卡神楊蕙如一樣的鬥爭共犯或是製作國防部宣傳片一樣的政治馬屁，犧牲的不只是這些涉事人員的節操與良知，更是重創整個中華民國與台灣價值的民主精神與自由意志，因為這些共犯與馬屁讓台灣的民主與自由變成了一場極其諷刺的政治騙局。

韓國瑜說，他再以這破空而去的第三支穿雲箭，呼籲台灣所有軍公教警消以及情治人員，堅守崗位，嚴守中立，不向腐敗低頭、不為邪惡服務，「如果2020我有幸能當選，我將不問過去、只看將來，誓以至誠，恪守憲法，建立一個增進人民福祉、捍衛國家利益的廉能政府。」

最後，韓國瑜強調，「2020請所有軍公教警消與情治人員挺起腰桿，和我們一起捍衛中華民國、也要一起捍衛台灣價值的完全民主和真正自由！」

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