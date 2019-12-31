曾銘宗揚言《反滲透法》提釋憲　黃國昌批：國民黨提的內容是東抄西抄的拼裝車

▲時代力量黨團召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，國民黨立法院黨團總召曾銘宗31日上午受訪時表示，國民黨團和親民黨團這一兩天會擬好釋憲文，向大法官提出釋憲。對此，時代力量黨團總召黃國昌批評，國民黨如果連自己之前通過的法律都搞不清楚，只是進行泛稱式的批評，根本沒有把一個立法委員該做的功課做好，「怎麼有素質這麼差的立法委員」。

31日為立法院本屆最後一次院會，藍綠陣營都發出甲級動員。由於民進黨立院黨團公布的《反滲透法》草案，未經委員會審查即逕付二讀，被質疑嚴重違反程序正義引發爭議，警方自30日晚間6時起於立院周邊道路架設兩層鐵馬護欄，一早現場也可見大批警力及警備部署。

▲立法院外大量警力部署。（圖／記者林敬旻攝）



曾銘宗31日上午受訪時表示，《反滲透法》其實就是新的戒嚴法，只要違背或是挑戰民進黨，蔡政府就會用這個法令對付政敵，而且最可怕的是「滲透來源」定義不明，嚴重干預民間交流，民眾不知不覺就會觸法。他說，國民黨團和親民黨團這一兩天會擬好釋憲文，向大法官提出釋憲。

時代力量黨團31日上午召開記者會，黃國昌受訪時批評，上週五到昨天的協商，國民黨立委從頭到尾都沒有提到「釋憲」兩個字，國民黨立委提出來的文字與規範內容東抄西抄，「東邊超一條、西邊抄一條，抄來抄去搞成拼裝車的修正動議」，質疑難道國民黨團是要針對自己所提的修正動議題大法官違憲申請嗎。

▲時代力量黨團召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌說，在討論《反滲透法》時他全程參與，卻不曾聽過曾銘宗口中講出「違憲」兩個字，呼籲國民黨在討論法律案的時候就事論事，把相關條文拿出來看到底哪一條違憲說清楚。

黃國昌批評，國民黨如果沒有將法律條文看清楚，而只是很空泛式的跟著操弄與口號在吶喊，很容易犯下最基本的錯誤，包括前總統馬英九不斷批評「境外敵對勢力」是新的法律名詞、立法很倉促，但事實上包括《國家機密保護法》、《國家安全法》與《刑法》都有在使用「境外敵對勢力」一詞，「我真的不知道國民黨立委在本屆國會到底有沒有認真在審法案」。

黃國昌說，過去《國家情報工作法》為了定義間諜行為就引進「境外敵對勢力」的概念，是馬政府時期就通過的法律，國民黨如果連自己之前通過的法律都搞不清楚，只是進行泛稱式的批評，根本沒有把一個立法委員該做的功課做好，而做好立委的基本功課是對選民最基本的負責，「這個笑話一點都不好笑，人民聽了會哭，怎麼有素質這麼差的立法委員」。

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